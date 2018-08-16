Житель Якутска может получить 2 года тюрьмы за удар тарелкой по голове

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратилась женщина с раной на голове.
Выяснилось, что в тот день пострадавшая распивала спиртные напитки у себя дома с приятелем. Во время распития между ними произошел конфликт. В ходе пьяной ссоры подозреваемый схватил тарелку и ударил потерпевшую по голове.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 45-летний, безработный, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, уроженец Олекминского района.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»