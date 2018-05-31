Житель Якутска избил свою мать

В МУ МВД России «Якутское» поступило донесение из учреждения здравоохранения о доставлении к ним бригадой скорой помощи 65-летней жительницы города с множественными телесными повреждениями.

Медицинские работники диагностировали у пациентки ушиб головного мозга, множественные переломы черепной кости и перелом носа.

Полицейскими была начата процессуальная проверка. В ходе проверки потерпевшая несколько раз меняла версии получения ею тяжких телесных повреждений, но ни одна из них не нашла своего подтверждения. Однако, в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник, причинивший тяжкий вред здоровью пожилой женщине, был установлен. Им оказался 41-летний сын потерпевшей.

Выяснилось, что в тот день мать с сыном распивали спиртные напитки. Возникла ссора, переросшая впоследствии в избиение матери сыном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».