Житель Якутска из-за поврежденного автомобиля судился с мэрией

Житель Якутска, повредивший автомобиль о крышку сильно выступающего люка, взыскал с мэрии Якутска 69 тысяч рублей. Справедливость требований автовладельца признал Верховный суд РС(Я).

Инцидент произошел в августе 2016 года. Проезжая по ул. Севастопольская в Якутске на своем Audi А6, автолюбитель наехал на канализационный люк, выступающий над дорожным покрытием на 12 см. При этом, согласно требованиям Госстандарта, максимально допустимый выступ крышки люка относительно уровня дороги не должен превышать 2 см. Зафиксировав факт ДТП и причиненные машине повреждения, мужчина обратился в суд с требованием о взыскании причиненного ему ущерба.

Представители городской администрации в суде признали факт ДТП, но не согласились с требованием о возмещении ущерба. Однако суд установил, что в 2004 году улица Севастопольская была передана в муниципальную собственность, а значит, ответственность за ее содержание несет Окружная администрация. Собственник дороги обязан содержать, обслуживать и ремонтировать дорогу. Решением суда вред, причиненный автомобилю, был взыскан с мэрии.

С доводами Якутского городского суда согласился Верховный суд республики, который после апелляционного рассмотрения оставил в силе решение первой инстанции. В пользу автовладельца было взыскано более 69 133 рубля.