АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-38
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.24
 75.71
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.12.2018, 12:28
Культура & Образование
Афиша
Новогодняя цирковая сказка «Снежная королева»
11.12.2018, 12:19
Происшествия
Житель Якутии украл бревна, чтобы отапливать гараж
11.12.2018, 12:17
Общество
Более 130 жителей Якутии пострадали от недобросовестных застройщиков
11.12.2018, 12:07
Экономика
Сахатранснефтегаз: в ногу со временем, опережая его
11.12.2018, 11:53
Происшествия
Полиция просит якутян опознать преступника
11.12.2018, 11:52
Путешествия
Хотите отметить Новый год незабываемо? Тогда вам в Турцию!
11.12.2018, 11:45
Общество
Анонс
Вниманию волонтеров и наставников! Приглашаем на встречу с легендарным Александром Гезаловым
11.12.2018, 11:38
Сахалыы
«Дьиэрэһийэр дэгэрэҥ» ырыа түһүлгэтэ
11.12.2018, 11:16
Происшествия
Кража в детдоме
11.12.2018, 11:05
Общество
Уполномоченный по правам человека в Якутии проверила колонии
11.12.2018, 11:01
Культура & Образование
Афиша
Концерт эвенкийского ансамбля «Гиркилэн»
11.12.2018, 10:48
Красота & Здоровье
10 причин приехать в санаторий «Абырал»
11.12.2018, 10:15
Общество
«Успех» якутской бизнес-леди
11.12.2018, 10:10
Экономика
«Аэрофлот» начал выполнять прямые рейсы из Якутска в Москву
11.12.2018, 9:58
Политика
Министр иностранных дел РФ встретился с главой Якутии
11.12.2018, 9:54
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 11 декабря
11.12.2018, 9:50
Происшествия
В Якутии аферисты обналичили маткапитал 60 женщин, создав фиктивные фирмы
11.12.2018, 9:43
Общество
Столица Дальнего Востока переедет во Владивосток
11.12.2018, 9:29
Происшествия
В республике огонь уничтожил гаражи и авто
11.12.2018, 9:19
Якутия
«Ассоциация строителей АЯМ» подарила алданским юнармейцам поход в кино
11.12.2018, 9:19
Экология
В Якутии «потеплеет» до — 13 градусов
11.12.2018, 9:00
Культура & Образование
Социальная деятельность АЭБ нашла отражение в волшебной сказке «Земля, согретая снегами»
11.12.2018, 1:04
Якутск
Facebook
Тур-сообщество Якутска озвучило кандидатуру на пост начальника Департамента предпринимательства
11.12.2018, 0:50
Политика
Facebook
Айсен Николаев успокоил министра Лаврова
11.12.2018, 0:13
Общество
Сегодня день рождения общественных деятелей
11.12.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп.  Вторник 11 декабря 2018
10.12.2018, 22:31
Желток
Якутская певица порадовала своих фанатов
10.12.2018, 22:15
Желток
Якутский борец оказался лучшим в скачках
10.12.2018, 21:55
Желток
Фотофакт
Instagram
Срочно! Разыскивается хозяйка унтов
10.12.2018, 21:42
Спорт
Фото дня. Грустные глаза Виктора Лебедева
10.12.2018, 21:24
Спорт
Якутские лучники — призеры Всероссийского турнира
10.12.2018, 21:07
Культура & Образование
Очередная победа якутского фильма на кинофестивале стран Арктики
10.12.2018, 20:50
Экономика
ПФР назвал регионы с самыми высокими пенсиями
10.12.2018, 20:34
Экология
Ученые из России и Японии нашли в Якутии новый вид Rhizopogon
10.12.2018, 20:17
Общество
В Якутске стартовала акция «Старость в радость»
10.12.2018, 20:00
Происшествия
В Якутии контролируемо сжигают ветхое аварийное жилье
10.12.2018, 19:39
Общество
Мэр Якутска опережает коллег ДФО в несколько раз
10.12.2018, 19:31
Красота & Здоровье
Якутия в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек
10.12.2018, 19:17
Культура & Образование
Якутский головной убор дьабака
10.12.2018, 19:00
Общество
Некролог
Соболезнование Феодосии Габышевой
10.12.2018, 18:46
Общество
В Якутске поздравили Героев соцтруда и вдов Героев Российской федерации
10.12.2018, 18:29
Спорт
Якутский энергетик – лауреат премии Паралимпийского комитета России
10.12.2018, 18:13
Культура & Образование
Табагинская школа и ЯГСХА подписали соглашение о сотрудничестве
10.12.2018, 17:59
Спорт
ФСБР поздравляет Александра Игнатьева с юбилеем
10.12.2018, 17:55
Общество
Школьники Якутска узнали истории детей-героев
10.12.2018, 17:45
Общество
Военные прокуроры примут граждан 12 декабря
10.12.2018, 17:35
Общество
Как в Якутске ловят бродячих животных
10.12.2018, 17:25
Общество
График плановых работ энергетиков на 11 декабря
10.12.2018, 17:15
Общество
Открыты ледовые переправы до Намцев и Покровска
10.12.2018, 17:05
Спорт
«Спорт для всех» — спортивные игры к международному дню инвалидов
10.12.2018, 16:55
Общество
В  Хангаласском улусе применят «умные технологии» в сельском хозяйстве
10.12.2018, 16:45
Общество
Опубликован антирейтинг УК и ТСЖ
10.12.2018, 16:36
Культура & Образование
Ямщики Якутии провели фестиваль «Лети звон бубенцов»
10.12.2018, 16:18
Происшествия
Мусоровоз протаранил ограду, два автомобиля и дом
10.12.2018, 15:59
Происшествия
В Якутске участились случаи кражи «Наташ»
10.12.2018, 15:41
Якутск
Эксклюзив
Жилой комплекс от «Строй Академии» обрел свое название!
10.12.2018, 15:40
Происшествия
Резонанс
Следком возбудил уголовное дело из-за гибели детей при пожаре
10.12.2018, 15:23
Экология
Резонанс
Люди дороже АЛМАЗ-ов: Хронология техногенной катастрофы
10.12.2018, 15:10
Якутск
Жители Якутска обсудят переименование остановок и изменения автобусных маршрутов
10.12.2018, 14:50
Культура & Образование
Видео
Солист группы «На-На» поздравил Батагайскую музыкальную школу с юбилеем
10.12.2018, 14:42
Финансы
Налоговая: Наступает срок подачи заявления на получение патента
10.12.2018, 14:34
Культура & Образование
Анонс
Парк роботов приедет в Якутск
10.12.2018, 14:19
Судебная хроника
Эксклюзив
Убийца-рецидивист и расчленитель получил по заслугам
10.12.2018, 14:15
Культура & Образование
Студенты ЯГСХА знают свои права
10.12.2018, 14:10
Культура & Образование
Оды лучшему сыну и дочке Якутии
10.12.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Подарите своим близким сертификат от санатория «Абырал»
10.12.2018, 13:45
Культура & Образование
В Табаге возродят сельское хозяйство
10.12.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Чем опасен синдром «новогодней елки»
10.12.2018, 13:15
Финансы
Алмазэргиэнбанк запустил карту «Спутник» в виде брелока
10.12.2018, 13:01
Общество
Эксклюзив
Жанна Котова: Якутским НКО нужна «перезагрузка»
10.12.2018, 13:00
Судебная хроника
Житель Якутии обвиняется в возникновении крупного лесного пожара
10.12.2018, 12:50
Общество
Якутян приглашают на празднование Дня Конституции!
Архив новостей
Происшествия
11 декабря 2018, 12:19
63

Житель Якутии украл бревна, чтобы отапливать гараж

На днях в отделение МВД России по Верхоянскому району обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил 32 бревна, которые предназначались для строительства хозяйственных построек, которые должны были быть продолжены весной. Сумма ущерба составила 16000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен односельчанин заявителя. Выяснилось, что ранее судимый 33-летний подозреваемый похитил бревна земляка при помощи буксира и решил отапливать ими свой гараж.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.12.2018, 17:32
Желток
Фотофакт
Instagram
Две скандально известные звезды Инстаграма встретились
08.12.2018, 17:01
Культура & Образование
В Якутии откроет свои двери новая школа
09.12.2018, 11:30
Происшествия
Видео
В центре Якутска сгорел детсад в многоквартирном доме
10.12.2018, 9:38
Происшествия
В Якутии гендиректор обвиняется в получении полумиллионной взятки
07.12.2018, 9:46
Происшествия
Якутская мафия
06.12.2018, 3:22
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутяне щедро одарили Си Си Кэтч!
08.12.2018, 18:02
Экономика
Эксклюзив
Москвичи жалуются на дороговизну якутской рыбы
08.12.2018, 11:52
Желток
Instagram
Якутская красавица о причине своего развода…
09.12.2018, 11:07
Культура & Образование
Фотофакт
Бохсуруйуу Дмитрия Артемьева
10.12.2018, 9:28
Судебная хроника
В Якутии бывший глава признался в присвоении
07.12.2018, 14:30
Общество
Резонанс
Заключенные в ИК №1 в Якутии зашили себе рты
07.12.2018, 17:30
Общество
Позитив
Онлайн-голосование фотоконкурса «Зимние птицы Якутии» — началось!
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Афиша
Культура & Образование
11.12.2018

Новогодняя цирковая сказка «Снежная королева»

Экономика
11.12.2018

Сахатранснефтегаз: в ногу со временем, опережая его

Путешествия
11.12.2018

Хотите отметить Новый год незабываемо? Тогда вам в Турцию!

Анонс
Общество
11.12.2018

Вниманию волонтеров и наставников! Приглашаем на встречу с легендарным Александром Гезаловым

Экономика
11.12.2018

«Аэрофлот» начал выполнять прямые рейсы из Якутска в Москву

Политика
11.12.2018

Министр иностранных дел РФ встретился с главой Якутии

Происшествия
11.12.2018

В Якутии аферисты обналичили маткапитал 60 женщин, создав фиктивные фирмы

Facebook
Якутск
11.12.2018

Тур-сообщество Якутска озвучило кандидатуру на пост начальника Департамента предпринимательства