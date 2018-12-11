Житель Якутии украл бревна, чтобы отапливать гараж

На днях в отделение МВД России по Верхоянскому району обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил 32 бревна, которые предназначались для строительства хозяйственных построек, которые должны были быть продолжены весной. Сумма ущерба составила 16000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен односельчанин заявителя. Выяснилось, что ранее судимый 33-летний подозреваемый похитил бревна земляка при помощи буксира и решил отапливать ими свой гараж.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».