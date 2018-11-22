Житель Якутии угрожал полицейскому убийством

Прокуратура Нижнеколымского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении молодого человека. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что подсудимый, будучи ранее неоднократно судим, в августе 2018 года находясь в состоянии алкогольного опьянения на крыльце жилого многоквартирного дома, произвел из хулиганских побуждений выстрел в воздух из охотничьего ружья, о случившемся соседи сообщили в полицию, после чего он спрятал ружье.

По прибытию сотрудника полиции на место, молодой человек набросился на него, пытаясь повалить на землю, нанес несколько ударов по ногам сотрудника. Далее отбежав в сторону, стал высказывать в адрес прибывшего по вызову сотрудника угрозы убийством, при этом пользуясь темным временем суток и отсутствием освещения, для создания видимости серьезности своих намерений и восприятия полицейским угрозы как реальной, используя продолговатый предмет, стал имитировать им огнестрельное оружие, целясь им в сотрудника.

В суде молодой человек вину в совершенном преступлении признал полностью.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.