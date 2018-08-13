Житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта за 10 тысяч долларов

Уникальный головной убор, созданный в самом холодном российском регионе — республике Саха-Якутия — может обрести нового владельца «всего» за 10 тысяч долларов (670 тыс рублей). Владелец единственной в мире шапки из шерсти мамонта выставил ее на продажу.

44-летний строитель из Якутска Владимир Аммосов создал эту шапку сам. Откуда шерсть взял, задают ему резонный вопрос. Ответ на него есть. Шерсть мамонта сохранилась в вечной мерзлоте со времен последнего Ледникового периода.

«Мой родственник отправился на кладбище шерстистых мамонтов вблизи села Казачье Усть-Янского района Якутии. Он насобирал полный пластиковый пакет шерсти, а потом продал всю шерсть мне, потому что ему нужны были деньги», — говорит Владимир, его слова 9 августа публикует SiberianTimes.

Владимир некоторое время раздумывал, что ему делать с шерстью, и решил отдать ее мастеру, чтобы тот спрял шерсть и связал из нее якутский национальный головной убор. Якуты, конечно, обычно делают свои круглые шапки из конского волоса, но почему бы не попробовать использовать шерсть мамонта? Шляпник не отказал и с задачей справился.

На шапку есть сертификат из Музея мамонта при Северо-Восточном федеральном университете, что шерсть подлинная и когда-то принадлежала шерстистому мамонту (Mammuthus primigenius).

Правда, по всеобщему утверждению, шапка из шерсти мамонта получилась ну очень колючая. По словам Владимира, когда он ее примеряет – как будто делает массаж головы.

На фото – Владимир Аммосов в шапке из шерсти мамонта.