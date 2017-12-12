Житель Якутии предстанет перед судом за убийство отца и двух его друзей

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя города Покровска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и ношение оружия и боеприпасов) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц).

Следствием установлено, что 3 июля 2017 года 30-летний житель г. Покровска со своим 57-летним отцом и двумя знакомыми мужчинами в возрасте 31 года выехал на автомашине «УАЗ» на отдых в охотничьи угодья, расположенные в урочище реки на землях кочевой родовой общины коренных малочисленных народов севера «Буяга».

В ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и одним из его знакомых произошел конфликт, который перерос в драку.

Пожилой отец обвиняемого и четвертый участник застолья попытались разнять дерущихся, удерживая обвиняемого руками на земле.

Один из мужчин во избежание конфликта отправился в охотничий дом и лег на кровать.

Дождавшись, когда его перестанут удерживать, обвиняемый вскочил с земли, взял нарезное оружие «Сайга-МК» и произвел выстрелы в своего отца, затем – в пытавшегося убежать потерпевшего.

Не избежал смерти и третий потерпевший. Как установлено следствием, после убийства, совершенного вблизи избы, обвиняемый вошел внутрь и произвел четыре выстрела в лежащего на кровати мужчину.

От полученных травм все трое скончались на месте происшествия, а злоумышленник покинул место расправы и выехал в г. Покровск.

Через непродолжительное время он был задержан сотрудниками полиции.

Фото СУ СК РФ по РС (Я) с места происшествия

Следователи установили, что карабин, из которого были произведены роковые выстрелы, принадлежало отцу обвиняемого.

По уголовному делу собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.