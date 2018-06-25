Житель Якутии предстанет перед судом за двойное убийство

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в с. Саскылах Анабарского района завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего мужчины в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление), п. «в» ч. 2 ст. 158 (кража), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

В ходе предварительного следствия установлено, что в конце сентября 2017 года обвиняемый со своим знакомым отправился на охоту в местность «Буркан», расположенную на территории Оленекского района.

8 октября 2017 года между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого обвиняемый застрелил приятеля из охотничьего карабина, произведя выстрел в спину потерпевшего. В дальнейшем с целью скрыть следы совершенного преступления обвиняемый утопил тело в близлежащем водоеме.

Как установлено следствием, после совершения преступления обвиняемый похитил имущество потерпевшего на сумму более 70 тысяч рублей, а также незаконно хранил оружие, принадлежащее потерпевшему.

Затем мужчина направился в село Саскылах Анабарского района и рассказал супруге убитого им гражданина о том, что тот остался в тундре на месте стоянки. Однако женщина попросила обвиняемого вместе с другим мужчиной отправиться обратно за ее супругом.

По пути следования мужчины остановились для отдыха в охотничьей избушке, где распивали спиртные напитки.

Утром обвиняемый с целью сокрытия совершенного им ранее преступления, желая воспрепятствовать обнаружению тела мужчины, решил совершить второе убийство. Во исполнение задуманного он из нарезного охотничьего карабина модели «Вепрь-КМ» произвел выстрелы в спину и голову потерпевшего, стоящего к нему спиной возле снегохода. С целью скрыть следы совершенного преступления оттащил тело и накрыл его тентом возле избушки.

Некоторые вещи первого убитого мужчины обвиняемый привез домой и положил под подушку. Так как он проживал в доме владельца вещей, супруга потерпевшего случайно их обнаружила и сообщила об этом в правоохранительные органы.

С учетом данных о личности обвиняемого и тяжести преступления в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование уголовного дела завершено, дело направлено в Верховный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.