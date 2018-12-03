Житель Якутии после ссоры поджег джип односельчанина

В дежурную часть ОМВД России по Усть-Майскому району обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный поджег его автомобиль «Toyota Land Cruiser». Автомашина полностью сгорела и восстановлению не подлежит. Сумма ущерба составила 1 300 000 рублей.

Полицейские в ходе разбирательств установили причастность к поджогу автомобиля 40-летнего уроженца Томпонского района.

Установлено, что ранее между мужчинами случилась ссора. Затаив обиду, подозреваемый решил навредить потерпевшему и поджечь его автомобиль, который стоял во дворе дома «замороженным» на зиму. Злоумышленник вечером проник во двор потерпевшего, поджег телогрейку и бросил горящую куртку на автомашину, после чего спешно скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.