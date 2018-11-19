Житель Якутии подозревается в распространении детской порнографии

Прокуратура города Мирного признала законным возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, по факту хранения, публичной демонстрации и распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетнего.

По версии следствия, в августе 2018 года местный житель, сохранив в памяти своего телефона видео-файл порнографического характера с участием несовершеннолетнего лица, разместил его в группе мессенджера «Whatsapp».

Проведенной комплексной компьютерно-искусствоведческой судебной экспертизой установлено, что видео-файл относится к категории порнографической продукции с участием заведомо малолетнего лица.

В настоящее время по уголовному делу следователем Мирнинского МСО СУ СК России по РС(Я) проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры города.