Житель Якутии незаконно вырубил 584 лиственницы

Прокуратура Момского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр. Г. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый будучи привлеченным одним из предприятий для заготовки топлива (дров-швырка) на основании соответствующего двухстороннего договора, заведомо зная об отсутствии отведенной и оформленной в установленном порядке лесоделяны, в отсутствие разрешительных документов, совершил незаконную рубку лесных насаждений в количестве 584 деревьев породы лиственница в объеме 119,92 м³. Сумма причиненного незаконными действиями ущерба составила порядка 53 тыс. рублей, что является крупным размером.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.