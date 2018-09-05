Житель Якутии до смерти забил родного отца

Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел уголовное дело по обвинению 32-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Хангаласского района.

В судебном заседании установлено, что в конце апреля 2018 года подсудимый, находясь в жилом помещении г. Покровска, заведомо зная о том, что его отец ввиду тяжелой болезни лишен способности защитить себя и оказать сопротивление, из внезапно возникших личных неприязненных отношений, умышленно, нанес ему кулаком не менее 8 ударов в живот и грудную клетку, не менее 3 ударов в переднюю поверхность шеи и не менее 1 удара в лицо, причинив потерпевшему тяжкие телесные повреждения, от которых последний скончался на месте.

В суде подсудимый вину признал частично, показал, что не имел умысла на причинение смерти потерпевшему, при этом, силу ударов не рассчитывал. Однако государственным обвинителем представлены неопровержимые доказательства виновности подсудимого в совершении инкриминированного ему преступления.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.