Житель Якутии 5 лет насиловал пасынка и падчерицу

Собранные Колымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летнего жителя одного из сел Верхнеколымского района. Он признан виновным в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

Следствием и судом установлено, что с мая 2010 по апрель 2015 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, применяя к своему несовершеннолетнему пасынку физическое насилие и используя его беспомощное состояние в силу малолетнего возраста, неоднократно совершал в отношении мальчика мужеложство и насильственные действия сексуального характера.

На момент первого эпизода преступной деятельности, установленного следствием, ребенку было всего 7 лет.

Кроме того, на протяжении трех лет подсудимый совершал изнасилование несовершеннолетней падчерицы. При этом злоумышленник угрожал ей физической расправой в случае придания его действиям огласки.

Следует отметить, что мать детей их воспитанием не занималась, злоупотребляла спиртными напитками и при допросе, выгораживая сожителя, заявила следователю, что не замечала происходящих изменений в семье. Позже она была лишена прав на воспитание детей.

Преступные действия в отношении детей были выявлены лишь после их обращения совместно с тетей в следственные органы СКР по Якутии. В отношении них были проведены необходимые реабилитационные мероприятия с участием медицинских работников и психологов.

Следствием проведен большой объем следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Свою вину в совершенных преступлениях мужчина не признал. На судебном заседании отказался от дачи показаний, что не помогло ему избежать ответственности за совершенные злодеяния.

Приговором суда он признан виновным и осужден к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.