Житель Томмота хранил наркотики в хоккейных коньках

Сотрудники ГИБДД обнаружили их в салоне его автомобиля.

19 декабря около полуночи в Алданском районе на стационарном посту ДПС Федеральной автодороги «Лена» сотрудниками ГИБДД для проверки документов была остановлена автомашина «Субару Легаси».

В ходе проверки документов из салона автомобиля исходил резкий специфический запах. При общении с водителем (уроженец Амурской области) инспектора обратили внимание на его странное поведение, во время беседы речь была невнятная, постоянно путался в ответах. Кроме водителя в салоне автомобиля находился пассажир 1990 года рождения.

В ходе проведения досмотра транспортного средства в присутствии понятых сотрудниками ДПС в салоне автомобиля, а именно в бардачке расположенном на верхней передней панели были обнаружены три одноразовых медицинских шприца, свертки из фрагментов прозрачного полимерного материала в количестве 179 штук все было заполнено мазеобразным веществом темного цвета. На заднем пассажирском сидении в хоккейных коньках находилось две стеклянные банки, также заполненные мазеобразным веществом темного цвета.

Для дальнейшего разбирательства водитель и пассажир были доставлен в ОМВД России по Алданскому району.