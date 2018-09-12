Житель села Хатассы устроил посреди дня стрельбу. Выстрелы прозвучали в районе 13.00 сегодня, 12 сентября. Во время выстрелов никто не пострадал, так как мужчина стрелял в воздух, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-служба МВД РФ «Якутское».
Злоумышленник выстрелил в воздух из охотничьего гладкоствольного оружия в районе дома №56 по ул. Солнечной. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оружие изъято.
Полиция устанавливает местонахождение нарушителя.
По предварительным данным, инцидент произошел на почве семейно-бытового конфликта.
Фото с паблика @crimyakutia_ru
Источник: yk24.ru
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