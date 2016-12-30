Житель Папуа-Новая Гвинея рассматривается на пост министра в Якутии

Напомним, что конкурсный отбор на вакансию руководителя нового министерства проводится в соответствии с распоряжением правительства республики от 7 декабря 2016 года №1520-р.

Как сообщает Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) поступило 31 заявление. Из них по причине отсутствия полного пакета документов были исключены 8 претендентов. К следующем этапу конкурса допущено 23 человека.

Экспертной комиссией по итогам проверки претендентов Управлением при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупции и иных правонарушений отобрано шесть кандидатов.

В собеседовании, состоявшемся в режиме видеоконференцсвязи и Skype 28 декабря, приняли участие три соискателя из г. Москвы, один претендент из Папуа – Новая Гвинея и 2 кандидата из города Якутска.

Критериями оценки при собеседовании стали знание английского языка, ключевой показатель эффективности (KPI – Key Performance indicator), потенциал и новизна подходов, ориентация на процесс и результат, жесткость позиции на посту министра, понимание экономики и специфики республики. В ходе общения претенденты поделились своим комплексным видением работы Министерства инвестиционного развития и предпринимательства региона.