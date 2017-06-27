Житель Олекминского улуса подозревается в изнасиловании

Следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего жителя села Хоринцы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По данным следствия, вечером 18 июня 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к своему знакомому и попросил, чтобы тот передал своей сестре просьбу о необходимости разговора.

Девушка вышла на лестничную площадку, и злоумышленник в ходе разговора предложил ей вступить с ним в интимные отношения.

Столь дерзкое предложение было ею отвергнуто, но он обманным путем привел ее к зданию бани.

Когда девушка поняла, что ее обманули, начала вырываться и кричать, при этом злоумышленник, ударив ее по лицу, втащил внутрь постройки, где совершил изнасилование.

После совершенного преступления потерпевшая незамедлительно сообщила о произошедшем своему брату, который обратился в правоохранительные органы, и злоумышленник был задержан.

В настоящее время в рамках предварительного расследования проводятся необходимые экспертные исследования, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается.