Житель Нерюнгри попался на наркотиках и отправился в…

Ранее судимый отец троих детей совершил преступление в марте 2018 года. Полиция, получив сведения о том, что у мужчины могут быть при себе запрещенные вещества, провела оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». Вечером того же дня мужчину задержали. В правом кармане его спортивных брюк правоохранители обнаружили пакет с гашишным маслом. Наркотика у мужчины было на 0,94 грамм, это, по закону, значительный размер.

Обвиняемый полностью признал свою вину, согласившись с обвинением. За незаконное хранение наркотических веществ в значительном размере мужчине назначили восемь месяцев лишения свободы. Но так как его ранее назначенное условное наказание было отменено, общий срок составил три с половиной года в колонии общего режима. Также осужденному назначен штраф в 25 тысяч рублей.

Видимо, мужчина надеялся на более мягкое наказание. Он подал в Верховный суд республики апелляционную жалобу, попросив учесть, кроме троих детей, то, что у него на иждивении находится мать-инвалид. Суд, рассмотрев дело, указал, что назначенное наказание — справедливое. Приговор вступил в законную силу.