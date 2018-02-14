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Происшествия
14 февраля 2018, 16:25
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Житель Мирного похитил у соседки-пенсионерки все ее сбережения

Подозреваемый был вхож в квартиру потерпевшей. Когда женщина легла в больницу, мужчина воспользовался ситуацией и украл ее банковскую карту. Материальный ущерб составил 160 000 рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило сообщение о краже денежных средств. 55-летняя потерпевшая рассказала стражам порядка, что у нее с банковской карты пропали сбережения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 32-летний сосед потерпевшей.

Установлено, что подозреваемый был вхож в квартиру потерпевшей. Женщина живет вместе с мужем-инвалидом, и ей сложно вести хозяйство в одиночку. Поэтому она неоднократно обращалась за помощью к соседу, передавала ему свою банковскую карту с пин-кодом и просила сходить в магазин за продуктами. Подозреваемый выполнял её просьбы и всегда возвращал карту на место. Но, когда потерпевшая легла в больницу, он решил воспользоваться ситуацией. Злоумышленник пришел к соседям и, зная, где лежит банковская карта, незаметно от мужа потерпевшей похитил её.Затем он снял с нее все накопленные сбережения пенсионеров. Похищенные деньги мужчина потратил на алкоголь и развлечения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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