Житель Ленска выращивал в теплице дикорастущую коноплю

В распоряжение подразделения наркоконтроля ОМВД по Ленскому району поступила информация о том, что 35-летний житель города выращивает коноплю.

В ходе реализации оперативных мероприятий данная информация полностью подтвердилась: в теплице, расположенной во дворе частного дома, полицейские обнаружили 41 куст конопли.

Ранее судимый за совершение наркопреступления злоумышленник вину свою признал и пояснил, что семена дикорастущей конопли собрал в лесу специально для культивирования в домашних условиях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».