Житель Кобяйского района забил своего односельчанина палкой до смерти

За это ему грозит 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Кобяйским районным судом осужден мужчина, причинивший тяжкие телесные повреждения, повлекших смерть человека.

Прокуратура Кобяйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина К.

В суде установлено, что в начале июля прошлого года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на участке местности по ул. Комсомольская п. Сангар, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, умышленно нанес гражданину Л. два удара деревянной палкой в голову, причинив потерпевшему тяжкие телесные повреждения, от которых последний скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении.

В суде подсудимый вину признал частично, показал, что не имел умысла на причинение смерти потерпевшему, нанес удары защищаясь от потерпевшего. Однако, государственным обвинителем представлены неопровержимые доказательства виновности подсудимого в совершении им инкриминируемого преступления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.