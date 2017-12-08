Житель города Ленска заказал по ватсапу крупную партию наркотиков

Теперь его ждет суд.

Прокуратура Ленского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По версии следствия, молодой человек, в сентябре 2017 года осуществил используя мобильный мессенджер «WhatsApp» заказ на приобретение наркотического средства, произведя при этом за него оплату посредством платёжной системы «Qiwi-кошелёк».

Реализуя свой умысел, обвиняемый под видом получения через транспортную компанию посылки с автозапчастями, попросил своего знакомого получить её, при этом не сказал ему, что в посылке помимо автозапчастей будет находиться наркотическое средство. Вместе с тем, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, лицо получившее посылку было установлено и указало на молодого человека, как на единственно возможного адресата.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуроров в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция статьи УК РФ за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.