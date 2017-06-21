Житель Чукотки приговорен к исправительным работам за смерть якутянки

Прокуратура Нижнеколымского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Чукотского автономного округа гр. К. Он признан виновным в совершении, преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что в сентябре 2016 года, подсудимый двигаясь на маломерном судне «Крым» вниз по течению несудоходного водотока «виска Лесоковка» с небезопасной скоростью, которая не позволяла ему в случае возникновения опасности немедленно остановиться, увидев движущееся ему навстречу маломерное судно «Казанка 5М3», пренебрегая требованиями пользования маломерными судами на водных объектах, не изменяя курса движения своего судна, и, не приняв вправо, чтобы разойтись левыми бортами с движущимся ему навстречу судном, не сбавляя скорости движения, допустил столкновение судов.

В результате столкновения, 62-летней пассажирке находящейся на борту судна «Казанка 5М3» причинены телесные повреждения, которые повлекли ее смерть.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, наличия смягчающих обстоятельств приговорил мужчину к исправительным работам с удержанием в доход государства 10 % от заработка.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики