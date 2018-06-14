Жестокая расправа в Алданском районе

Следствием установлено, что 3 октября 2017 года обвиняемый стал свидетелем телефонного разговора своей супруги с подругой. В какой-то момент он вмешался в общение, выхватив телефон у жены, и между ним, а также собеседницей и находившимся с ней рядом мужчиной произошел конфликт. По мере развития ссоры обвиняемый прервал разговор и отключил телефон.

Однако компания, состоящая из двух женщин и мужчины, решила окончательно выяснить отношения. Вместе они отправились домой к обвиняемому и его супруге, что стало для них роковым решением.

Как установлено в ходе расследования, обвиняемый впустил их, но в следующую секунду закрыл дверь на замок и напал с ножом на мужчину, причинив ему множественные ранения. Одна из женщин попыталась вмешаться в конфликт, но тут же получила удар ножом в грудную клетку и скончалась на месте.

Подруга убитой попыталась позвонить в скорую помощь и полицию, но обвиняемый не позволил ей этого сделать. В этом время раненый приятель воспользовался тем, что злоумышленник отвлекся, и выбрался из квартиры через окно.

Испуганная девушка под угрозой применения ножа согласилась на требования обвиняемого никому не сообщать о случившемся и во избежание применения насилия пообещала ему сообщить правоохранителям о том, что убийство подруги совершил ее сбежавший приятель.

В последующем мужчина разрешил своей супруге и запуганной им гостье вызвать полицию и скорую помощь.

В ходе предварительного расследования обвиняемый свою вину в совершении преступлений не признал и выдвинул версию о совершении убийства сбежавшим мужчиной. Однако собранными по делу доказательствами его версия полностью опровергнута

Следствием проведено семь экспертных исследований, в ходе которых установлено, что нож, которым пользовался и всегда носил с собой обвиняемый, явился орудием убийства потерпевшей.

Расследование уголовного дела завершено. После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.