Жильцов могут обязать установить «умные счетчики» газа

Как выяснил “Ъ”, российских жителей, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики». Разработать предложения о внедрении таких систем вице-премьер Дмитрий Козак поручил уже к марту 2019 года. По оценкам “Ъ”, в масштабах страны переход на «умный учет» газа может обойтись населению почти в 130 млрд руб.

Предполагается, что ответственность за установку ИСУ с граждан снимут и передадут гарантирующим поставщикам электроэнергии (ГП, основной энергосбыт региона) только для многоквартирных домов и сетям — для прочих потребителей — с 1 июля 2020 года (так в поправках к законопроекту, обсуждавшихся на совещании у Дмитрия Козака). Экономия от ИСУ (снижение потерь, издержек на снятие показаний и т. д.) будет сохраняться в тарифах сетей и ГП десять лет.

«Но кто будет заниматься установкой и в каких объемах, должны решить министерства»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Сами счетчики, говорит он, давно существуют, «любой желающий их сейчас может поставить в добровольном порядке».

Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин отмечает, что установка счетчиков на газ не так актуальна, как в энергетике. ИСУ на газ, по его мнению, будут стоить дороже, чем счетчики на воду и электричество, так как потребуется подключение к питанию.

В качестве ориентира цены ИСУ на газ господин Макрушин называет 4–5 тыс. руб. и отмечает, что их установка будет «недешевым удовольствием в масштабах страны».

Господин Макрушин отмечает, что если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств на то, чтобы профинансировать программу за бюджетный счет, у государства нет. Массовая переустановка «умных счетчиков» уже не раз вызывала проблемы у ресурсоснабжающих организаций: после того как президент Дмитрий Медведев отменил переход на летнее время в 2011 году, вопрос затрат на перепрограммирование многотарифных счетчиков энергосбыты вынуждены были обсуждать с правительством.