Жертвы банка «Таатта» просят поддержки у якутян

Дорогие мои друзья! Меня зовут Мария Пронтеева и весь наш семейный бизнес и все наши деньги попали под произвол руководителей Банка «Таатта» Все наши три организации Доставка вкусной еды “Yum-Yum” (Ям-Ям), Ресторан гавайской Кухни Aloha (Алоха), Тусовочный бар «Чердак» остались без денег 10 июля нам нужно выдавать зарплату работникам, оплатить аренду, оплатить все платежи контрагентам, а наши деньги «провисли» в воздухе. Таатта банк выдал нам 30 тр и все на этом. Никто из них не знает куда ушли наши деньги. Говорят, что только у физических лиц есть страховка. А юридических лиц это не касается. Получается дело всей нашей жизни (Ям-Яму уже 8 лет) попало в такую ситуацию, что можем всего лишиться. А мы не какие-то там миллионеры, а обычная молодая семья с 2 маленькими детишками. И почти у всех наших работников есть маленькие детишки. Мы очень хотим остаться «на плаву», оплатить зарплату всем во время🏻
Хочу попросить вас посетить наши заведения в эти дни, чтобы у нас поднялась выручка и мы справились с таким произволом банкиров🏻 Очень верю, что никто не пройдёт мимо и очень ждём вас:
Доставка вкусной еды Yum-Yum , адрес: ул. Петровского, д. 19, или район Дск Покровский тракт, 7 км, д. 10 . Телефон 71 30 31, сайт yumyum.ya1.ru , @yumyum.ya1.ru. Время работы с 11:00 до 23:00
Ресторан в гавайском стиле «Алоха», ул. Лермонтова, д.66, ТЦ Палладиум, 2 этаж. Телефон 71 62 61 @aloha_ykt . Время работы 12:00-00:00, пт-сб 12:00-02:00.
🖤 Бар «Чердак», ул. Петра Алексеева, д. 62Б, телефон 25 25 78 @cherdak_loftbar
Время работы: 18:00-04:00, пт, сб 16:00-06:00
Источник: Из соцсетей.
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