Жертвы банка «Таатта» просят поддержки у якутян

Дорогие мои друзья!Меня зовут Мария Пронтеева и весь наш семейный бизнес и все наши деньги попали под произвол руководителей Банка «Таатта»Все наши три организации Доставка вкусной еды “Yum-Yum” (Ям-Ям), Ресторан гавайской Кухни Aloha (Алоха), Тусовочный бар «Чердак» остались без денег10 июля нам нужно выдавать зарплату работникам, оплатить аренду, оплатить все платежи контрагентам, а наши деньги «провисли» в воздухе. Таатта банк выдал нам 30 тр и все на этом. Никто из них не знает куда ушли наши деньги. Говорят, что только у физических лиц есть страховка. А юридических лиц это не касается. Получается дело всей нашей жизни (Ям-Яму уже 8 лет) попало в такую ситуацию, что можем всего лишиться. А мы не какие-то там миллионеры, а обычная молодая семья с 2 маленькими детишками. И почти у всех наших работников есть маленькие детишки. Мы очень хотим остаться «на плаву», оплатить зарплату всем во время