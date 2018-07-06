Женская борьба: Якутянка выиграла крупный турнир в Турции

В турецком Стамбуле проходит Международный турнир «Чемпионы» по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юниоров до 20 лет памяти олимпийского чемпиона Махмуда Аталая.

В стамбульский олимпийский комплекс «Багджылар» съехалось около 450 молодых спортсменов из 15 стран мира. В составе юниорской национальной сборной команды России в Турции удачно выступила воспитанница Школы высшего спортивного мастерства, студентка СВФУ Алина Казымова. В весовой категории до 59 кг она, уверенно победив всех соперниц, дошла до финала, где обыграла по баллам хозяйку ковра Хатисе Эсе Текин и стала обладательницей золотой медали.

Этот турнир один из этапов подготовки сборной команды к предстоящему в середине сентября первенству мира среди юниорок (18-20 лет) в г.Трнава (Словакия). Напомним, два месяца назад якутянка выиграла пять схваток в Ростове-на-Дону, став победительницей первенства России и завоевав путевку на чемпионат мира.

Алина родом из Пермской области г.Верещагино, последние два года живет и тренируется в нашей столице. Она является мастером спорта РФ, двукратной чемпионкой Европы среди кадеток и дважды занимала призовые места на первенствах мира в этой возрастной группе, в 2016 и 2017 гг. становилась бронзовым медалистом чемпионата РФ среди взрослых. В этом году выиграла Всероссийский турнир на призы Академии борьбы имени Д.Г.Миндиашвили в Красноярске.

Тренируется под руководством заслуженного тренера России Солтана Засеева и заслуженного тренера Якутии Владимира Кириллина.