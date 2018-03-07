Женщины в погонах

Современная женщина это – любящая мама, заботливая жена, хорошая хозяйка и незаменимый специалист в разных профессиональных сферах.

Люди в форме привлекают многих. Вы только вспомните, как красиво выглядит женщина в форме. Сегодняшний рассказ о женщинах, которые несут службу в органах внутренних дел. Конечно, погоны требуют дисциплины и порядка во всём, но при этом не лишают женственности их обладательниц.

Как ни странно, но в полиции хотят работать и не только выпускницы институтов МВД, но и девушки с высшим юридическим, экономическим или педагогическим образованием. Женщин в погонах сейчас становится все больше в рядах полиции. Сегодня, пожалуй, нет ни одного подразделения в органах внутренних дел, где не работали бы представительницы прекрасной половины человечества. Отдел МВД России по Нерюнгринскому району не является исключением, здесь сотрудницы ежедневно доказывают свой профессионализм. Выезды на место происшествия, дежурство в следственно-оперативной группе, расследование уголовных дел, охрана общественного порядка, конвоирование подозреваемых и обвиняемых, работа с несовершеннолетними – всё это наравне с мужчинами переносят на своих плечах сотрудницы полиции, которые, к слову, на все трудности службы жаловаться не привыкли, а напротив, успешно выполняют поставленные задачи. Много женщин среди следователей, дознавателей, участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, в экипаже патрульно-постовой службы и даже в подразделении уголовного розыска. Кроме того, дамы в погонах работают кинологами, экспертами-криминалистами, психологами. И надо отметить, представительницы прекрасного пола сегодня ни в чем не уступают мужчинам.

Кто-то, несомненно, скажет, что «не женское это дело — погоны на плечах носить», но именно эти женщины, выбравшие для себя далеко не женскую профессию, найдут для вас множество аргументов в опровержение этих слов.

Знания, талант и огромное трудолюбие позволяют женщинам-сотрудникам правоохранительных органов достигать блестящих результатов. Очень много талантливых женщин трудится и в отделе МВД России по Нерюнгринскому району. Среди них немало тех, кто уже 15-20 лет отдал службе в органах внутренних дел. И, не смотря все тяготы, связанные со службой, на вопрос: «Хотели бы они поменять профессию», они однозначно отвечают: «Нет». А молодое поколение сотрудниц, как одна, говорят: «Женщина в погонах сегодня – это не только красиво, это модно! «Модно защищать свою страну!

Свою семью!».

Женщины, носящие на своих плечах погоны, помимо возложенных служебных обязанностей, строгости на работе и постоянном грузе ответственности всегда остаются хранительницами семейного очага. Прекрасный пол в отделе полиции всегда вносит что–то теплое, доброе в повседневную деятельность, и так могут только они – женщины.

К сожалению, в одном маленьком материале невозможно описать всех прекрасных сотрудниц Нерюнгринского отдела полиции, но все они заслуживают огромной похвалы, восхищения и слов благодарности за упорство, ответственность, мудрость и самоотдачу.

Личный состав отдела МВД России по Нерюнгринскому району в лице мужской половины поздравляет своих «боевых подруг» и всех женщин с первым весенним праздником — Международным женским днем 8 Марта! И желает крепкого здоровья, благополучия, теплоты, внимания и заботы близких. Пусть в Ваших сердцах всегда горит огонь, а глаза сверкают от счастья!