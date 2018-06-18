Женщинам, родившим двух и более детей на Крайнем Севере, пенсионный возраст повышать не будут

Правительство РФ на заседании 14 июня утвердило проект закона, предусматривающий увеличение пенсионного возраста. Однако это повышение не предусматривается для отдельных категорий граждан. Так, женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях, пенсионный возраст повышать не будут. Соответствующий перечень опубликован на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, передает телеканал «Якутия 24».

Как ранее сообщал телеканал, документ предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (переходный период — с 2019 до 2028 года) и до 63 лет для женщин (переходный период — с 2019 до 2034 года). В настоящее время женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60

Повышение пенсионного возраста не предусмотрено для следующих категорий:

1. Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате специальной оценки условий труда:

2. на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);

• в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины);

• в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);

• в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и женщины);

• в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, а также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (мужчины и женщины);

• на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины);

• в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации (мужчины и женщины);

• на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (мужчины и женщины);

А также:

• трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);

• рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования (мужчины и женщины);

• водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и женщины);

• спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно:

• женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет,

• одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);

• опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);

• инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и женщины);

• инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности (мужчины и женщины)

• гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам (мужчины и женщины);

• постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).