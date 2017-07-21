Женщина в Нюрбе удачно сходила в ресторан

Жительница Нюрбы обратилась в полицию с просьбой найти ее телефон. Потерпевшая отдыхала в ресторане с подругами, оставила телефон на столике и ушла танцевать, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Оказалось, его похитила 25-летняя неработающая местная жительница. Злоумышленница в тот вечер также отдыхала за соседним столиком в ресторане. Улучив момент, когда владелица телефона ушла, дама похитила сотовый стоимостью более 26 000 рублей и скрылась. Впоследствии подозреваемая выбросила похищенное, так как не смогла разблокировать сотовый.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция предупреждает – не оставляйте свое имущество без присмотра.

Не забывайте — ваш сотовый телефон может стать дополнительным фактором риска. Чтобы не пострадать от действий преступников:

не держите свой телефон на виду,

не носите его на поясе или на шнурке на шее,

никогда не выкладывайте свой телефон на столик в кафе, ресторанах, в других общественных местах.

Если ваш телефон похитили, сразу же обращайтесь в полицию.

В дежурную часть полиции можно позвонить по телефону 02. Телефон доверия МВД по Республике Саха (Якутия) 42-22-22.