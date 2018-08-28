Женщина совершила плохой поступок со спящим мужчиной

В дежурную часть Отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился 35-летний горожанин с сообщением о краже личного имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемой, ею оказалась 25-летняя местная жительница.

Выяснилось, что в день происшествия потерпевший распивал спиртные напитки в компании знакомых подруг в своей квартире. Злоумышленница, воспользовавшись тем, что хозяин уснул, сняла с него золотую цепочку, стоимостью 30 000 рублей. Похищенное она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила в развлекательных заведениях города.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».