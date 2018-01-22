Женщина разбила машину и боялась идти домой, ее искали больше недели

По статистике на пульт дежурной части МУ МВД России «Якутское» за сутки поступает до 5-6 сообщений о людях, находящихся на улице в состоянии алкогольного опьянения и без способности адекватно реагировать на окружающую обстановку.

Оперативное реагирование полиции и участие неравнодушных граждан помогает этим людям не только сохранить здоровье, в некоторых случаях и избежать более трагических последствий.

Со 2 по 9 января разыскивал своими силами жену житель г. Якутска. Особую тревогу вызывал тот факт, что 47-летняя женщина находилась за рулем автомобиля. Когда самостоятельные поиски разыскиваемой не привели к успеху, мужчина обратился за помощью к полицейским. В ходе розыска, местонахождение женщины было установлено у подруги. Выяснилось, что она повредила автомобиль и боялась идти домой из-за возможной отрицательной реакции мужа.

Заставил поволноваться жену 24-летний житель г. Якутска. Около недели о нем не было ничего известно. Полицейские установили его местонахождение. Выяснилось, что уход из дома он совершил после семейной ссоры.

Продолжились новогодние каникулы и для 25-летнего жителя республики. Не давая о себе знать родным, он выехал в один из пригородных поселков.

Легкомыслие и пренебрежение к своей семье допустил 45-летний горожанин, который также не давал о себе знать около недели. Пока его поисками были заняты сотрудники полиции, и в тревоге находилась вся семья, он распивал спиртные напитки в компании своих приятелей.