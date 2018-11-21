Женщина расправилась с ревнивцем

В полицию поступило сообщение о том, что в лечебное учреждение города с колото-резанным ранением доставлен 46-летний мужчина. Сотрудники полиции установили причастность к причинению вреда здоровью его сожительницы — 45-летней уроженки Чурапчинского района. Женщина признала свою вину.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что во время распития алкогольных напитков между сожителями произошла ссора на почве ревности. Потерпевший приревновал женщину к её бывшему супругу. В порыве ярости подозреваемая взяла со стола кухонный нож и ударила им мужчину в грудь.

В настоящее время проводятся процессуальные проверки.