Женщина пропала в Верхневилюйском районе

Женщина 1958 года рождения пропала в Едюгейском наслеге Верхневилюйского района. В последний раз она выходила на связь только 23 июня. Сообщается, что у нее имеются ограничения по здоровью, передает телеканал «Якутия 24».

Женщина 23 июня утром вышла из дома со словами, что пойдет к сестре, но так и не добралась до нее. В 10 часов видеокамера магазина «ВДВ» засняла, как она проходит возле магазина по пути в Кентик. Потом женщина села в попутную машину, позже высадилась возле озера Чочу.

Полицейские установили, что в течение дня она связывалась с родными, после же, вечером, она перестала выходить на связь.

После сигнала о пропаже женщины, вечером того же дня около 50 человек начали поиск. К ним позднее присоединились родственники женщины, сотрудники полиции и жители села.

На следующий день приехали четыре сотрудника Службы спасения Якутии из Нюрбинского района. Они организовали оперативный штаб в конторе села.

Поиски ведутся с утра до ночи, подключились вертолет, самолет, люди с собаками, лошадьми, квадроциклами, ясновидящие. Но поиски тщетны.

Как прокомментировал телеканалу «Якутия 24» глава села Валерий Васильев, из Якутска приехал кинолог. Полиция, следователи ведут работы.

Поисковики ночуют возле озера Бакы. Питание предоставляют местные магазины, ИП, туббольница, муниципалитет, аптека, детсад и жители села.

На данный момент сложившуюся ситуацию контролирует глава района Владимир Поскачин.