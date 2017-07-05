Женщина купила поддельное украшение за 17500 рублей

В дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Якутское» обратилась работник медицинского учреждения. Женщина пояснила, что приобрела золотую цепочку стоимостью 17 500 рублей у частного предпринимателя, который реализовывал товар в больнице, где она работает.

Потерпевшая пояснила полицейским, что обнаружила подделку при более детальном рассмотрении после покупки. Позже ее подозрения подтвердила экспертиза специалистов. На момент покупки она не заметила обмана, так как, на ювелирном изделии присутствовала соответствующая бирка.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выявили еще два эпизода с подобной схемой мошенничества. Злоумышленник реализовал бижутерию в аптеке и продуктовом магазине.

Через некоторое время подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 42-летний уроженец Мегино-Кангаласского района, который пояснил, что скупал бижутерию с золотым напылением, а затем заказывал товарные бирки в одном из рекламных агентств.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.