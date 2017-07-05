АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
24
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.23
 67.30
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.07.2017, 18:46
Столица
Фотофакт
Кабриолет по-якутски
05.07.2017, 17:58
Спорт
Впервые сформирована сборная команда СПО в «Играх Манчаары»
05.07.2017, 17:56
Республика
Об отключениях электроэнергии 6 июля
05.07.2017, 17:55
Республика
Дневник навигации – 2017: На верхней Лене уровни воды ниже гарантированных
05.07.2017, 17:45
Общество
Директор «РЦИТ» ушла на пенсию
05.07.2017, 17:40
Происшествия
Женщина купила поддельное украшение за 17500 рублей
05.07.2017, 17:30
Культура & Образование
Академии наук Якутии и Абхазии будут сотрудничать
05.07.2017, 17:20
Республика
Во сколько обходится жителю Белой Горы перелет в Якутск?
05.07.2017, 17:12
Республика
Почти у 30% судов задержан выход в навигацию
05.07.2017, 17:05
Культура & Образование
ППОС СВФУ стал трехкратным победителем Ысыаха молодежи
05.07.2017, 16:55
Культура & Образование
Кто может заняться бизнесом на селе?
05.07.2017, 16:39
Политика
Егору Борисову вручили консульский патент Монголии
05.07.2017, 16:30
Происшествия
Как помочь родным утонувших людей
05.07.2017, 16:18
Политика
Евгения Михайлова провела личный прием граждан
05.07.2017, 16:10
Финансы
Тарифы на «коммуналку» в Якутии выросли на 6%
05.07.2017, 16:00
Республика
Спутники NASA сфотографировали лесные пожары Якутии
05.07.2017, 15:51
Культура & Образование
Программа Международной научной конференции об эпосах народов мира
05.07.2017, 15:47
Культура & Образование
Издательство «Бичик» объявляет акцию «Абитуриент»
05.07.2017, 15:38
Столица
Прием заявок на участие в фотоконкурсе «Якутск глазами горожан» продлен до 20 июля
05.07.2017, 15:25
Культура & Образование
Избран новый председатель якутского отделения «Всероссийское педсобрание»
05.07.2017, 15:14
Происшествия
Задержан подозреваемый в тройном убийстве
05.07.2017, 15:12
Столица
В Автодорожном округе прошла благотворительная акция для школьников
05.07.2017, 14:57
Столица
«Активный поиск работы» в форме игры
05.07.2017, 14:49
Республика
Из Аргахтаха эвакуируют жителей. Фоторепортаж спасателя
05.07.2017, 14:41
Культура & Образование
Расписание маршрутов «Якутск — Орто Дойду»
05.07.2017, 14:30
Республика
Прокуратура: Дороги Олекминского района требуют ремонта
05.07.2017, 14:20
Республика
В Олекминске по требованию прокурора ремонтируются участки теплосети
05.07.2017, 14:11
Республика
МЧС: во время режима ЧС категорически запрещается выезд в лесные массивы
05.07.2017, 14:00
Происшествия
Крупную задолженность предприятию вернули в Нюрбе
05.07.2017, 13:08
Общество
Эксклюзив
Геолог и планетолог Манчаары, ушедший в последний маршрут…
05.07.2017, 12:55
Происшествия
В Якутске арестованы двое мужчин, подозреваемых в покушении 
05.07.2017, 12:45
Происшествия
Брат на брата
05.07.2017, 12:40
Экология
Якутия приняла участие в совещании Северного Форума в Югре
05.07.2017, 12:30
Общество
Если к вам стучатся «из Пенсионного фонда»…
05.07.2017, 12:22
Общество
Присуждены госнаграды Якутии
05.07.2017, 12:20
Общество
Группа якутян получит госнаграды республики
05.07.2017, 12:15
Финансы
Алмазэргиэнбанк внедрил сервис проверки контрагентов «Светофор»
05.07.2017, 12:01
Общество
МЧС приглашает принять участие в конкурсе фото- и журналистских работ
05.07.2017, 11:50
Финансы
Выгодные кредиты наличными от ВТБ24
05.07.2017, 11:40
Общество
Позитив
Сотрудники ГИБДД г. Якутска поздравили уважаемого водителя с днем рождения
05.07.2017, 11:30
Происшествия
Продавец Горпечати обогатилась на полмиллиона
05.07.2017, 11:26
Экономика
Назначен генеральный директор «Якутскэнерго»
05.07.2017, 11:20
Происшествия
В селе Рассолода завышали цены
05.07.2017, 11:19
Экономика
Виктор Федоров: Якутия должна уходить с Осетрово в Нижний Бестях
05.07.2017, 11:10
Общество
Прокуратура Якутска защитила социальные права пенсионерки
05.07.2017, 11:00
Происшествия
Самое быстрое раскрытие преступления
05.07.2017, 10:50
Общество
Год добра: в Якутске продолжается экологическая акция «Вызов-кузов»
05.07.2017, 10:40
Республика
Для борьбы с лесными пожарами в Якутию прибыла парашютно-десантная служба Рослесхоза
05.07.2017, 10:30
Общество
МЧС: рекомендации для родителей по детской безопасности
05.07.2017, 10:27
Общество
Сегодня день рождения политиков и журналиста
05.07.2017, 10:20
Спорт
С победами вернулись алданцы с XII Спартакиады по адаптивным видам спорта
05.07.2017, 10:10
Столица
В Якутске пройдет Всероссийская ярмарка меда 
05.07.2017, 9:55
Финансы
РСХБ привлечет 1 млрд юаней от Государственного банка развития Китая
05.07.2017, 9:44
Республика
Энергетики «Якутскэнерго» устраняют последствия урагана
05.07.2017, 9:35
Культура & Образование
Егор Борисов встретился с сенатором Рафаилом Зинуровым
05.07.2017, 9:25
Столица
Народный бюджет: в Якутске открыли сквер «Девочка с олененком» 
05.07.2017, 9:13
Общество
Общественная палата города Якутска обсудила вопросы безопасности детей
05.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 5 июля 2017 г.
04.07.2017, 21:58
Экономика
Ил Тумэн утвердил отчет о результатах приватизации госимущества Якутия за 2016 год
04.07.2017, 21:50
Желток
Позитив
Известная журналистка стала мамой!
04.07.2017, 20:25
Культура & Образование
Манчаары – путь в легенду: Открылась выставка скульптур Рафаила Зинурова
04.07.2017, 19:50
Финансы
Утвержден отчет об исполнении Бюджета-2016 ТФОМС Якутии
04.07.2017, 19:35
Политика
Утвержден руководитель аппарата Ил Тумэна
04.07.2017, 19:03
Столица
В Центральном и Октябрьском округах проверили соблюдение Правил благоустройства
04.07.2017, 18:05
Столица
5 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
04.07.2017, 17:59
Финансы
РСХБ установил ставки по ипотеке от 9,5% годовых
04.07.2017, 17:39
Культура & Образование
Обряд кумысопития от компаний «Камелек» и «Киэргэ»
04.07.2017, 17:24
Политика
Экстра
Матвей Евсеев и Иван Андросов больше не депутаты Ил Тумэна
04.07.2017, 17:00
Экономика
О новом порядке ценообразования на электроэнергию в Алдане и Нерюнгри
04.07.2017, 16:55
Финансы
Акционеры избрали Людмилу Николаеву председателем правления Алмазэргиэнбанка 
04.07.2017, 16:51
Происшествия
Девушка показала полицейскому неприличный жест и попала под суд
04.07.2017, 16:30
Культура & Образование
Как противостоять энергетическим вампирам расскажут на «Open. лекции»
Архив новостей
Происшествия
5 июля 2017, 17:40
221

Женщина купила поддельное украшение за 17500 рублей

В дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Якутское» обратилась работник медицинского учреждения. Женщина пояснила, что приобрела золотую цепочку стоимостью 17 500 рублей у частного предпринимателя, который реализовывал товар в больнице, где она работает.

Потерпевшая пояснила полицейским, что обнаружила подделку при более детальном рассмотрении после покупки. Позже ее подозрения подтвердила экспертиза специалистов. На момент покупки она не заметила обмана, так как, на ювелирном изделии присутствовала соответствующая бирка.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выявили еще два эпизода с подобной схемой мошенничества. Злоумышленник реализовал бижутерию в аптеке и продуктовом магазине.

Через некоторое время подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 42-летний уроженец Мегино-Кангаласского района, который пояснил, что скупал бижутерию с золотым напылением, а затем заказывал товарные бирки в одном из рекламных агентств.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.06.2017, 14:41
Политика
Эксклюзив
Официально: Почему Егор Борисов не поехал нынче на Ысыах Олонхо
30.06.2017, 12:29
Происшествия
SOS
Во Владивостоке пропали мать и дочь из Якутии
29.06.2017, 13:46
Республика
Эксклюзив
Ил Дархан проигнорировал Ысыах Олонхо в Вилюйске
02.07.2017, 14:00
Столица
Видео
Эксклюзив
Шторм в Якутске
02.07.2017, 16:34
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
Шторм и буря в заречных улусах — фотографии разрушений
29.06.2017, 15:00
Политика
Генпрокуратура и Минвостокразвития РФ раскритиковали Якутию
01.07.2017, 13:30
Путешествия
Самолет рейса Москва-Якутск совершил вынужденную посадку
02.07.2017, 10:12
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Рухнула трибуна Аал Луук Мас Ысыаха Олонхо 2017
03.07.2017, 11:56
Политика
Отставка
01.07.2017, 12:01
Желток
Фотофакт
Звезда якутского Инстаграма получила подарок от депутата из Москвы
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Финансы
05.07.2017

Выгодные кредиты наличными от ВТБ24

Экономика
05.07.2017

Виктор Федоров: Якутия должна уходить с Осетрово в Нижний Бестях

Позитив
Желток
04.07.2017

Известная журналистка стала мамой!

Политика
04.07.2017

Утвержден руководитель аппарата Ил Тумэна

Экстра
Политика
04.07.2017

Матвей Евсеев и Иван Андросов больше не депутаты Ил Тумэна

Финансы
04.07.2017

Акционеры избрали Людмилу Николаеву председателем правления Алмазэргиэнбанка 

Спорт
04.07.2017

Якутянка Диана Адасько — победительница первенства России по легкой атлетике!

Общество
04.07.2017

Суперприз от «Киэргэ» выиграл байкер из Благовещенска