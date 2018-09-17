Жемчужный остров Фукуок ждет гостей

Остров Фукуок, он же Жемчужный остров, – самый большой остров Вьетнама, где гостей ждет по-настоящему нетронутая природа, белоснежные пляжи, великолепные парки, широкие возможности для занятий снорклингом, разнообразие отельной базы, вкусная национальная кухня, а также удобный визовый режим.
Предлагаем Вам прямые вылеты из Владивостока
С 18.10.2018 а/к Royal Flight
Продолжительность тура 14 дней
Даты вылета:
-октябрь 18 от 41 500 рублей
-октябрь 30 от 49 700 рублей
-ноябрь 11 от 45 900 рублей
-ноябрь 23 от 45 170 рублей
-декабрь 05 от 43 600 рублей
-декабрь 17 от 40 520 рублей
-декабрь 29 от 62 230 руб
-январь 10 от 42 075 рублей
-январь 22 от 44 400 рублей
-февраль 03 от 45 940 рублей
-февраль 15 от 48 260 рублей
-февраль 27 от 48 260 рублей
-март 11 от 48 270 рублей
-март 23 от 48 270 рублей
-апрель 04 от 48 270 рублей
-апрель 16 от 48 270 рублей
-апрель 28 от 51 370 рублей
*Стоимость тура указана на одного человека при двухместном размещении (DBL) .
Подробности можете узнать у нас:
Тел.: 740-940
Тел.: 42-54-96
What`s app: 8964-420-93-95
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