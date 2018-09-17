Жемчужный остров Фукуок ждет гостей

Остров Фукуок, он же Жемчужный остров, – самый большой остров Вьетнама, где гостей ждет по-настоящему нетронутая природа, белоснежные пляжи, великолепные парки, широкие возможности для занятий снорклингом, разнообразие отельной базы, вкусная национальная кухня, а также удобный визовый режим.

Предлагаем Вам прямые вылеты из Владивостока

С 18.10.2018 а/к Royal Flight

Продолжительность тура 14 дней

Даты вылета:

-октябрь 18 от 41 500 рублей

-октябрь 30 от 49 700 рублей

-ноябрь 11 от 45 900 рублей

-ноябрь 23 от 45 170 рублей

-декабрь 05 от 43 600 рублей

-декабрь 17 от 40 520 рублей

-декабрь 29 от 62 230 руб

-январь 10 от 42 075 рублей

-январь 22 от 44 400 рублей

-февраль 03 от 45 940 рублей

-февраль 15 от 48 260 рублей

-февраль 27 от 48 260 рублей

-март 11 от 48 270 рублей

-март 23 от 48 270 рублей

-апрель 04 от 48 270 рублей

-апрель 16 от 48 270 рублей

-апрель 28 от 51 370 рублей

*Стоимость тура указана на одного человека при двухместном размещении (DBL) .

Подробности можете узнать у нас:

Тел.: 740-940

Тел.: 42-54-96

What`s app: 8964-420-93-95

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Ждем вас по адресу:

Кирова, 18, блок В, оф.103

пн-пт с 9:00 до 19:00

Суббота с 10:00 до 17:00

Воскр.- с 11:00 до 16:00