«Жемчужную реку» обвинили в продаже туристам фальшивых авиабилетов

Туроператор «Жемчужная река» продавал билеты в Китай на несуществующие рейсы, сфальсифицировав квитанции электронного билета для части туристов, заявил ТАСС представитель Росавиации Сергей Извольский. По последним данным, без обратного билета в Китае сейчас находятся как минимум 230 ​российских туристов.

«Мы выяснили сегодня, что „Жемчужная река“ продавала в составе турпакета воздушную перевозку на регулярный рейс авиакомпании Pegas Fly, в том числе на 23 ноября из Жуковского в Хайкоу. Туристам этого рейса была выдана маршрут-квитанция электронного билета, в которой значилось, что обратный рейс будет выполнен авиакомпанией Pegas Fly 8 декабря», — рассказал Извольский.

По его словам, представители авиакомпании сообщили, что прекратили выполнять полеты по этому маршруту с 26 ноября и не могли продавать билеты на эти рейсы.

«Таким образом, маршрут-квитанция, которая была выписана „Жемчужной рекой“, содержит недостоверную информацию. По сути, это фальсификация документа о воздушной перевозке. Компания ввела в заблуждение туристов, нарушила закон о туристской деятельности и отправила туристов на остров Хайнань заведомо без обратного билета», — добавил Извольский.

Он уточнил, что информация об этом уже передана в правоохранительные органы.

По последним данным, без обратного билета в Китае сейчас находятся как минимум 230 ​российских туристов.

Ранее​ 10 декабря авиакомпания «ИрАэро», которая объявила о приостановке полетов из-за долгов туроператора «Жемчужная река», заявила, что вывезет туристов с китайского острова Хайнань за своей счет. По словам заместителя гендиректора «ИрАэро» Сергея Крупнова, на совещании в Росавиации была подтверждена задолженность «Жемчужной реки» перед «ИрАэро», а «Жемчужная река» не подтвердила готовность оплатить вывоз туристов из Китая. «Авиакомпания приняла решение по прекращению завоза туристов в Китай и о вывозе туристов «Жемчужной реки» из Китая, при этом понимая, что туроператор, скорее всего, за это не заплатит», — уточнил он.

В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением законных интересов и прав граждан при предоставлении оплаченных услуг по перелету из России в Хайкоу и Санья и обратно. Ранее стало известно, что клиенты туроператора «Жемчужная река» уже несколько дней не могут вернуться в Россию с отдыха на острове Хайнань. Авиакомпания «ИрАэро» в минувшую пятницу объявила, что приостанавливает полеты из-за долгов «Жемчужной реки».