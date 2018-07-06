«Железные кони земли Олонхо»

Под таки названием 30 июня – 1 июля 2018 года прошло одно из главных спортивных событий нынешнего лета — спортивные соревнования по мотокроссу и квадрациклам, посвященные XII национальному республиканскому празднику «Ысыах Олонхо-2018».

Мотокросс, пожалуй, самая зрелищная и понятная для публики дисциплина технического спорта и одна из самых любимых в Алданском районе. Демонстрация силы, ловкости, быстроты реакции, мощнейший выброс адреналина привлекает к этому виду спорта молодежь.

На этот раз алданцы готовились к соревнованиям с особой тщательностью. Шутка ли, самые сильные команды региона соберутся вместе, оседлать своих железных коней и показать мастерство зрителям, которые с нетерпением ожидали события. А ведь именно от профессионализма и расторопности принимающей соревнования стороны зависит, какого класса мотогонщики приедут на старты и захотят ли повторить своё путешествие на Алданскую землю в будущем.

В преддверии заездов организаторами под руководством Василия Шилина была проделана масштабная работа: подготовка мототрассы в соответствии со стандартами МФР, благодаря чему у алданцев появилась возможность проводить мероприятия самой высокой сложности; изготовление имиджевой продукции; ремонт балков и зрительских трибун. Участники отметили индивидуальный подход алданцев и к подаркам. Победители соревнований получили необычные памятные кубки. Эксклюзивные авторские работы предоставил бывший участник СТК «Алдан» Евгений Скрябин, покинувший спорт из-за травмы, но принимающий активное участие в жизни клуба. Его личный вклад в Республиканский «Ысыах Олонхо-2018» спортсмены оценили по достоинству.

В гонках приняли участие команды из Якутска (СТК «Столица», СТК «Вираж», СТК «Альфа»), Нерюнгри ФАМС, Мирного, 2 команды из Алдана, команда «АЯМтранссервис» из Благовещенска. С удовлетворением можно констатировать, что старты прошли в тёплой, дружественной обстановке. А завершились так, как и должны завершаться любые соревнования, где человек выступает в тандеме с техникой: победил быстрейший.

По итогам спортивных соревнований по мотокроссу призовые места разделились следующим образом:

В классе 65 см3 (дети от 8 до 12 лет):

1 место – Фурсов Владислав;

2 место — Кручинин Артем;

3 место – Соболев Никита.

Все победители воспитанники Алданского мотоклуба ЯРОО СТК «Алдан».

В классе 85 см3 :

1 место – Милов Богдан (ФАМС г. Нерюнгри);

2 место – Леонов Виктор (СТК «Столица» г. Якутск);

3 место — Серебренников Евгений (СТК «Столица» г. Якутск).

В классе 125 см3:

1 место — Деренских Константин (АЯМтранссервис г. Благовещенск);

2 место – Шилин Алексей (СТК «Алдан-1»);

3 место — Кузнецов Евгений (СТК «Алдан-2»).

В классе 450 см3:

1 место — Сопрыкин Алексей (СТК «Столица» г. Якутск);

2 место — Назин Степан («АЯМтранссервис» г. Благовещенск);

3 место — Жданов Яков (СТК «Вираж» г. Якутск).

В классе ветераны (мужчины от 45 лет и старше):

1 место — Коновалов Тимофей («АЯМтранссервис» г. Благовещенск);

2 место – Перфильев Игорь (СТК « Столица» г.Якутск);

3 место – Ципандин Андрей (СТК «Алдан-1»).

В командном зачете:

1 место – команда мотогонщиков СТК «Алдан-1»;

2 место – команда СТК «Столица» г.Якутск;

3 место – команда СТК «Алдан-2».

«Мы рады развивать технические виды спорта и каждый год стараемся поддерживать эту добрую традицию на Алданской земле. Еще на первых заседаниях оргкомитета, когда стало понятно, что традиционные скачки, которые проходят в рамках Ысыаха Олонхо, организовать очень сложно из-за дальней транспортировки животных, мы предложили альтернативный вариант – гонки железных коней. В результате скачки провели наши друзья мегинокангалассцы, а идея с железными конями была поддержана администрацией района, и вот мы свидетели зрелищных гонок. Адреналин, рев моторов в предельных оборотах и головокружительные трюки настоящих железных коней не оставили равнодушными ни одного зрителя»,— поделился впечатлениями руководитель Алданского мотоклуба ЯРОО СТК «Алдан» Василий Шилин.

После основных заездов по мотокроссу прошли соревнования на квадрациклах. Спортсменам необходимо было пройти два сложных по техническим условиям заезда. Трасса включала в себя препятствия: ров с водой, пирамиду из больших колес, участок дороги с поперечными канавами, возвышенный холм с колоколом, грязевую канаву, ров с водой, поперечные бревна и змейку.

По наименьшему времени, затраченному на прохождение трассы, определились победители:

1 место – Сарафанников Олег (президент клуба экстремалов «Мотодор» г. Алдан);

2 место — Медведев Дмитрий (вице-президент клуба экстремалов «Мотодор» г. Алдан);

3 место – Язовских Александр (представитель клуба «Мотодор»);

4 место – Кискин Александр (любитель экстремальных видов спорта, житель Алдана).

Гости и болельщики получили массу положительных эмоций, адреналина и позитива, семейный отдых и досуг удался на славу. Проводя такие масштабные соревнования мотоклуб «Алдан» ЯРОО СТК Алдан преследует главную цель – организацию активного семейного отдыха, объединение молодежи и привлечение ее к спортивно-техническим видам спорта.

ЯРОО СТК «Алдан» выражает благодарность за поддержку и неоценимый вклад в проведение спортивных мероприятий по мотокроссу и квадрациклам в г. Алдане: главе МО «Алданский район» ПоздняковуС.Н., главе МО «Город Алдан» Бугаю А.Л., первому заместителю главы МО «Алданский район» Халиуллину Р.Г., заместителю главы района по соц. вопросам Сахно И.В., начальнику социального управления Молчановой О.А., специалисту социального управления по развитию массового спорта Стуканевой Н.В.

Большой вклад в организацию соревнований внесли производственные коллективы и предприниматели. ЯРОО СТК «Алдан» выражает благодарность: ООО «Ассоциации строителей АЯМ», ООО «АЯМтранссервис», ИП «Суховерхов В.Ф.».

Особую благодарность руководители мотоклуба выражают ИП «Нигматзянов О.М.», генеральному директору «Автодом «Кар-Мен» в лице Парахина Г.П. и официальному дистрибьютеру смазочных материалов MOTUL по РС (Я) Худоярову Г.В. за предоставление поощрительных призов лидирующим мотогонщикам в классах 65 см3 и 85 см3.

Прошедшие соревнования показали, что в Алданском районе есть свои доморощенные кадры, с которыми можно проводить соревнования по мотокроссу самого высокого ранга. Наши мотогонщики не останавливаются на достигнутом, а покоряют все новые и новые спортивные рекорды. Алданская молодежь созрела для великих свершений, им есть, что показать, они хотят быть успешными. А благодаря поддержке неравнодушных руководителей у данного вида спорта есть будущее.