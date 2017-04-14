«Железные дороги Якутии» заинтересованы в будущих кадрах своей компании

Замдиректора по кадрам «Железных дорог Якутии» Анатолий ЩЕРБАК и старший сотрудник по персоналу компании Надежда ИВАНОВА провели в Хабаровске ежегодное собрание студентов целевой подготовки из Республики Саха (Якутия), обучающихся в высшем и среднем специальном звене университета путей сообщения.

Представители железнодорожной компании Якутии рассказали студентам младших курсов о существующих методах социальной поддержки будущих железнодорожников, ответили на волнующие вопросы — прохождение практики, сдачи квалификационных экзаменов. Студенты выпускных курсов смогли уточнить вопросы по трудоустройству и свою будущую должность в «Железных дорогах Якутии».

Также в ходе собрания были отмечены отличники учебы, активисты и общественники молодёжной политики — Ирина ЧАН-ФА, Татьяна КАРПОВА, Борис ОСИПОВ, Дмитрий ЖДАНОВИЧ, Константин ЕФРЕМОВ, Владимир АМИРОВ, Мария ЖИРКОВА и Альберт ПЕТРОВ. Они были награждены благодарственными письмами от имени гендиректора и поощрены ценными подарками.

Встречи такого рода дают студентам стимул для дальнейшего обучения, возможность услышать от первых лиц ответы по трудоустройству. А компании — эффективно анализировать и проводить мониторинг качества обучения будущих кадров железных дорог Якутии.



Источник: Пресс-служба Постпредства Республики Саха (Якутия) в ДФО.