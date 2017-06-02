Железные дороги Якутии – точка приложения интеллекта для дальнейшего развития

30 мая в рамках рабочего визита ректор Дальневосточного университета путей сообщения Юрий Давыдов и первый проректор Андрей Ганус посетили Транспортный техникум в Нижнем Бестяхе и встретились со школьниками Мегино-Кангаласского улуса.

Совместно с представителями Акционерной компании «Железные дороги Якутии» — заместителем генерального директора Анатолием Щербаком и инженером по подготовке кадров Надеждой Ивановой – в Транспортном техникуме они провели встречу со студентами 1 и 3 курсов и с преподавательским составом.

Основной целью встречи стали профориентационная работа и обсуждение вопросов сотрудничества в области профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров в соответствии с договором о сетевом взаимодействии Университета и Транспортного техникума.

Представители ДВГУПС дали подробную информацию о своем университете, рассказали о направлениях подготовки специалистов, учебной базе, общежитиях, спортивной базе о возможности заниматься творчеством.

Ректор ДВГУПС Юрий Давыдов отметил, что с момента первого визита, техникум разительно изменился, техникум набирает обороты, преображаются люди, преображается внутреннее содержание, растет мастерство преподавателей и уровень квалификации студентов.

«Будет проводиться буквально через полтора месяца Международный конкурс мастерства по железнодорожной специальности «Лучший машинист тепловоза». Это ведь тоже признание тех заслуг, которые есть на территории, признание инициативы «Железных дорог Якутии», признание того, что есть квалифицированные кадры на территории» — подчеркнул Юрий Давыдов.

Он призвал преподавателей совершенствовать свое профессиональное мастерство и тянуть за собой студентов, привлекать их к научной работе. Любая научная работа – это достижение коллективов. Ректор ДВГУПС подчеркнул, что проблем для изучения полно. Есть вопросы, которые ставит, например, одна из ведущих отраслей транспортной отрасли – железнодорожный транспорт. Одной из актуальных является проблема вечной мерзлоты. Нигде в мире нет подобной точки приложения сил, где можно заниматься научной работой в этой области. Есть вопросы организации движения в этих условиях, организации работы локомотивов при минус 50 градусах. Точка приложения сил, интеллекта, своей энергии для развития здесь — под боком. Поэтому совершенствование преподавательского мастерства – это путь развития техникума.

Заместитель генерального директора по кадрам, социальным вопросам и безопасности АО «АК «ЖДЯ» Анатолий Щербак рассказал о правах и обязанностях молодых специалистов, о льготах и гарантиях, условиях работы и ответил на вопросы студентов. ЖДЯ возлагает большие надежды на Транспортный техникум в п. Нижний Бестях в плане обеспечения рабочими кадрами и квалифицированными специалистами среднего звена, учитывая, что железнодорожный участок ст. Томмот — ст. Нижний Бестях сдан во временную эксплуатацию и не за горами открытие постоянного движения поездов, следовательно, возрастет потребность в специалистах-железнодорожниках.

В селе Майя представители ДВГУПС и ЖДЯ провели встречу с десятиклассниками с.Майя и близлежащих сел. Основной целью данного мероприятия, безусловно, была профессиональная ориентация будущих выпускников школ при выборе специальностей, востребованных в компании. Представители АО «АК «ЖДЯ» и Транспортного техникума рассказали школьникам о профессии железнодорожника, об особенностях и перспективах работы в железнодорожной компании, ознакомили с условиями и с правилами приема на целевые места в Дальневосточный государственный университет путей сообщения.

Справка: подготовка специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием для железнодорожного транспорта Республики Саха (Якутия) началась в 1994 году после принятия Правительством республики Постановления № 137 «Об обеспечении и подготовке кадров для строительства и эксплуатации железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск».

В 2002 году Правительством РС (Я) было принято Постановление № 287 «О кадровой работе в ОАО АК «Железные дороги Якутии». Работа по реализации этих постановлений ведется совместно Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), Министерством профобразования, подготовке и расстановке кадров РС (Я) и ОАО «АК «Железные дороги Якутии».

В 1994 году были подписаны генеральные договоры с 2-мя старейшими ВУЗами железнодорожного транспорта: Дальневосточным (г. Хабаровск) и Сибирским (г. Новосибирск) госуниверситетами путей сообщения. С каждым ВУЗом ежегодно подписываются договоры на подготовку специалистов, где подробно оговариваются вопросы, связанные с приемом в учебные заведения, учебного процесса, создания социально-бытовых условий и т.д.