«Железные дороги Якутии» перевезли за 11 месяцев более 4 млн тонн

За 11 месяцев 2017 года по железнодорожной линии Беркакит-Томмот перевезено 4,3 миллиона тонн народнохозяйственных грузов, что на 17 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост произошел по всем номенклатурным группам, кроме продовольственных грузов, по которым спад наблюдается в течение всего года. Связано это в основном с переключением этих грузов на контейнерные перевозки. Хотя в ноябре в этом секторе отмечен скачок в 2,5 раза относительно месячных показателей ноября прошлого года.

Существенно выросли объемы перевозки нефтепродуктов – на 28% (459,5 тыс тонн), угля – на 25%. Всего угля перевезено 3 млн тонн, в том числе почти 2,86 млн тонн составила погрузка угля на вывоз.

Продолжается рост контейнерных перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 15% (260,2 тыс. тонн), настолько же выросли перевозки строительных грузов, объем которых составил 159,3 тыс. тонн.