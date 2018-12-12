Железные дороги Якутии» объявляет конкурс вакансий

АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: Начальник службы логистических услуг Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и специальная подготовка по направлению «Логистика»,

стаж работы в области транспортной логистики — не менее 5 лет

Владение ПК, знание офисных программ и 1С

Аналитические и хорошие организаторские навыки, склонность к стратегическому планированию, ответственность, требовательность, аналитический склад ума, коммуникабельность, стрессоустойчивость

знание процесса организации железнодорожных, автомобильных и речных перевозок во внутреннем и международном сообщении

Знание транспортного законодательства Ведущий специалист службы логистических услуг. Квалификационные требования: высшее профессиональное (транспортная логистика) образование,

стаж работы в области транспортной логистики — не менее 3 лет

Уверенный пользователь ПК, знание офисных программ и 1С Ответственность, исполнительность, пунктуальность, обучаемость, коммуникабельность, грамотная речь, умение решать конфликтные ситуации, стрессоустойчивость знание процесса организации железнодорожных, автомобильных и речных перевозок во внутреннем и международном сообщении

Знание транспортного законодательства Социальные гарантии: предоставление служебного жилья в городе Алдане

социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством и Коллективным договором АО «АК «ЖДЯ» Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 1) заявление на имя генерального директора;

2) резюме;

3) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и квалификацию; 4) копия трудовой книжки; 5) копию паспорта;

5) копии сертификатов о повышении квалификации (при наличии); 6) характеристику с последнего места работы или рекомендательное письмо (приветствуется); 7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 9) документ воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; Прием документов Документы для участия в конкурсе на замещение указанной вакантной должности принимаются с 13.12.2018 по 25.12.2018 адресу: 678900, г. Алдан, ул. Маяковского,14 или по электронной почте info@rw-y.ru Справки по телефону: 8(41145) 3-39-09, 8(4112) 42-41-32 Источник: АО "ЖДЯ".

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82