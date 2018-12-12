Железные дороги Якутии» объявляет конкурс вакансий

АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Начальник службы логистических услуг
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование и специальная подготовка по направлению «Логистика»,
- стаж работы в области транспортной логистики — не менее 5 лет
- Владение ПК, знание офисных программ и 1С
- Аналитические и хорошие организаторские навыки, склонность к стратегическому планированию, ответственность, требовательность, аналитический склад ума, коммуникабельность, стрессоустойчивость
- знание процесса организации железнодорожных, автомобильных и речных перевозок во внутреннем и международном сообщении
- Знание транспортного законодательства
Ведущий специалист службы логистических услуг.
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное (транспортная логистика) образование,
- стаж работы в области транспортной логистики — не менее 3 лет
- Уверенный пользователь ПК, знание офисных программ и 1С
- Ответственность, исполнительность, пунктуальность, обучаемость, коммуникабельность, грамотная речь, умение решать конфликтные ситуации, стрессоустойчивость
- знание процесса организации железнодорожных, автомобильных и речных перевозок во внутреннем и международном сообщении
- Знание транспортного законодательства
Социальные гарантии:
- предоставление служебного жилья в городе Алдане
- социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством и Коллективным договором АО «АК «ЖДЯ»
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявление на имя генерального директора;
2) резюме;
3) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и квалификацию;
4) копия трудовой книжки;
5) копию паспорта;
5) копии сертификатов о повышении квалификации (при наличии);
6) характеристику с последнего места работы или рекомендательное письмо (приветствуется);
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) документ воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
Прием документов
Документы для участия в конкурсе на замещение указанной вакантной должности принимаются с 13.12.2018 по 25.12.2018 адресу: 678900, г. Алдан, ул. Маяковского,14 или по электронной почте info@rw-y.ru
Справки по телефону: 8(41145) 3-39-09, 8(4112) 42-41-32