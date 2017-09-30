Железные дороги Якутии обеспечивают бесперебойную работу в условиях обильного снегопада

Сильный сентябрьский снегопад парализовал город Алдан и близлежащие поселки.

Уже четвертый день из-за снежных завалов практически остановлено движение автотранспорта, и затруднена работа многих предприятий, возникли перебои с мобильной связью и интернетом, а также проблемы с электричеством. Сложная дорожная обстановка сложилась на автодороге «Лена», дорожники вынуждены были ввести ограничение на движение автотранспорта в направлениях Алдан – Якутск, Алдан – Нерюнгри.

Сильный снегопад осложнил работу и железнодорожного транспорта. На некоторых участках, таких как Томмот – Нижний Куранах, снежные заносы достигали высотой до 1 метра.

Из-за остановки автомобильного транспорта в железнодорожных кассах возник ажиотаж, и образовались большие очереди из пассажиров, желающих уехать до города Нерюнгри железнодорожным транспортом.

Однако все службы компании «Железные дороги Якутии» в связи с ухудшением погодных условий в оперативном порядке были переведены в режим повышенной готовности, что позволило избежать остановки железнодорожного сообщения. Все подразделения компании работают в штатном режиме, задержек в движении грузовых и пассажирских поездов из-за снега нет. Все устройства сигнализации, централизации и связи, а также другие технические средства работают без перебоев. Это свидетельствует о том, что оперативное реагирование на изменения погодных условий , своевременная очистка железнодорожных путей и стрелочных переводов от снега позволили якутским железнодорожникам обеспечить бесперебойную работу железнодорожного транспорта и безопасность движения поездов.

Компания «Железные дороги Якутии» располагает необходимым количеством снегоуборочной техники для очистки железнодорожных путей на перегонах и станциях от снега. Для борьбы со снежными завалами железнодорожники мобилизовали 5 единиц снегоуборочной техники, более 70 человек заняты на очистке стрелочных переводов и железнодорожных путей от снега

Пассажирский поезд Томмот – Нерюнгри ходит строго по расписанию. Приняты меры по уборке снега на пассажирских платформах и прилегающей территории железнодорожных вокзалов и станций.

Несмотря на критическую ситуацию, возникшую из-за снежных заносов на участке Томмот – Нижний Бестях грузовые поезда в этом направлении курсируют без перебоев, доставка грузов перед закрытием паромной переправы через реку Лена осуществляется своевременно.