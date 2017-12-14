Железные дороги Якутии: Движением поездов можно управлять с помощью компьютерной мышки

В ноябре этого года на станции Кюргелях строящегося участка Томмот – Нижний Бестях, которая находится недалеко от поселка Улуу, Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» построена и запущена в тестовом режиме система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов Эбилок-950 Централизовано 7 стрелочных переводов, а это означает, что теперь управлять движением поездов на станции можно с помощью компьютера. Одним словом, теперь вместо громоздкого оборудования предыдущего поколения, пульта со множеством лампочек и переключателей, дежурный по стации имеет возможность сидя за экраном монитора с помощью компьютерной мышки переводить стрелочные переводы, открывать светофоры и готовить маршруты поездам и маневровым составам.

Следует отметить, что компания «Железные дороги Якутии» обращает особое внимание на инновационные технические решения, которые повышают производительность труда, экономят энергоресурсы и создают комфортные условия труда для работников.

«Внедрением устройств микропроцессорной автоматики на железнодорожных раздельных пунктах АК «ЖДЯ» занимается с 2011 года, ежегодно внедряя и запуская в работу устройства микропроцессорной централизации Эбилок-950 производства российско-шведской компании Бомбардье Транспортейшн (Сигнал). Всего за этот период по дороге оборудовано новейшими системами централизации 8 раздельных пунктов: Нерюнгри-грузовая, Денисовский, Чульбасс, Чульман, Болотный, Амга, Кюргелях, Нижний Бестях, в сумме включено в централизацию 151 стрелочный перевод. Опыт эксплуатации МПЦ Эбилок-950 на этих станциях показал безотказность и надежность этих систем в суровых северных климатических условиях» — подчеркнул начальник службы СЦБ, связи и информатизации Алексей Местников.

Такое бурное развитие и внедрение современных устройств стало возможным из-за участия в строительстве сотрудников компании с минимальным привлечением подрядных организаций, то есть хозяйственным способом. Во время строительства объектов своими силами были привлечены молодые специалисты и работники дистанции СЦБ. Бесценный опыт, полученный ими при внедрении современных устройств МПЦ, поможет им в дальнейшей квалифицированной технической эксплуатации микропроцессорных систем железнодорожной автоматики.