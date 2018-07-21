Железнодорожный узел в Нижнем Бестяхе – основа транспортно-логистического центра

Ключевым объектом станционного комплекса «Нижний Бестях» станет пассажирский вокзал. Здесь помимо железнодорожного пассажирского вокзала построены здание технического обслуживания вагонов, пожарное депо и ряд других станционных объектов.

Как рассказал генеральный директор ОАО «АК «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин, станционный комплекс «Нижний Бестях» является одним из крупнейших в регионе инфраструктурных объектов, который располагается на площади более 100 га. Комплекс состоит из 28 км. станционных путей, 70 стрелочных переводов и более чем 120 зданий и сооружений различного назначения.

«Несмотря на временную эксплуатацию, железнодорожный вокзал ведет свою деятельность в рабочем режиме. В перспективе отсюда можно будет управлять всеми стрелочными переводами до самого Алдана и далее», – рассказал Василий Шимохин.

Здание вокзала «Нижний Бестях» станет визитной карточкой всего станционного комплекса. Вокзал с пропускной способностью 100 человек в час будет отличаться применением специальных технологий в области обогрева и энергоэффективности, отвечающих суровым климатическим условиям региона.

«Строительство железной дороги в Якутии – вопрос крайне важный. Достройка железной дороги до п. Нижний Бестях долгие годы затягивалась, но благодаря поддержке федерального Правительства на эти цели сейчас выделено 1 млрд. 900 млн. рублей, и сейчас генеральный подрядчик «Железные дороги Якутии» приступил к работам. У нас есть полная уверенность в том, что к концу года полностью будет открыто как грузовое, так и пассажирское сообщение. Готовность железнодорожного вокзала высокая, я уверен, что все работы будут завершены в срок. Повторю, что развитие железнодорожного узла в будущем станет основой для развития Нижнего Бестяха, как транспортно-логистического центра республики и всего северо-востока страны», – отметил Айсен Николаев.