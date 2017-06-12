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12 июня 2017, 13:55
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Железнодорожное освоение Якутии

За последние 12 лет компания «Железные дороги Якутии» в четыре раза увеличила объёмы перевозимых грузов

Акционерная компания «Железные дороги Якутии», созданная 22 года назад для завершения строительства единственной железной дороги в республике, сумела стать крупной и самостоятельной транспортной компанией с ежегодно растущей прибылью и развивающейся инфраструктурой. О её перспективах мы побеседовали с председателем совета директоров АК «ЖДЯ» Анатолием Скрыбыкиным.

– На совете директоров АК «ЖДЯ» в начале мая был переизбран на посту генерального директора Василий Шимохин, который будет возглавлять эту компанию ещё три года, что говорит о доверии к нему как к опытному и грамотному руководителю. Что для вас означает период «ЖДЯ под управлением Шимохина»?

– Василий Владимирович – железнодорожник с большим опытом работы. С 2002 по 2005 год он занимал должность исполнительного директора АК «ЖДЯ», в 2005 году был впервые избран на должность генерального директора и показал себя на этом посту как грамотный руководитель, который умеет ставить чёткие задачи и получать отдачу от работы.
Вообще, за себя говорят цифры. Так, за 12 лет руководства генерального директора Василия Шимохина в четыре раза выросла перевозка грузов – до 4 млн тонн. Компания ежегодно увеличивает свою чистую прибыль, и по результатам прошлого года она составила 87 млн руб. Уже за первые три месяца 2017 года было перевезено 1,065 млн тонн, что на 11% выше, чем за тот же период прошлого года – в основном это происходит за счёт возрастающих объёмов перевозимого угля на юг и контейнерных перевозок на север республики. Думаю, что в 2017 году компания только улучшит показатели.

– Какие главные события произошли за это время внутри самой компании?

– Строится и развивается локомотивное хозяйство: новые цеха, которые уже сегодня позволяют производить многие виды ремонта своими силами, был модернизирован локомотивный парк по технологии General Electrics. Построено вагонное депо, и сегодня уже можно обслуживать и ремонтировать вагоны не только пассажирские, но и грузовые.
Проведена большая работа по организационно-правовому закреплению компании в системе железнодорожного транспорта страны. В 2006 году с ОАО «РЖД» было подписано соглашение по работе в общей сети. Фактически этот документ стал прецедентом практической реализации реформы железнодорожного транспорта о взаимодействии двух инфраструктур. Было утверждено своё Тарифное руководство.

– Рост объёма перевозимого угля – это в том числе и крупный инвестор, пришедший в республику, а каковы перспективы дальнейшего развития компании «ЖДЯ»?

– И всё же стоит отметить, что основной прирост объёмов произошёл за счёт разработки новых месторождений, в частности Инаглинского, а это в том числе стало возможным благодаря своевременному принятию мер со стороны ЖДЯ как перевозчика, который провёл очень большую работу по выделению финансирования по достройке участка Беркакит – Томмот, силами компании были построены подъездные пути к месторождению, реконструирована станция Чульбасс. Реконструкция железнодорожной инфраструктуры даст толчок для развития угольной и металлургической промышленности, в частности Кабактинского и Таёжного ГОКов. Кроме того, произойдёт увеличение объёмов перевозимых грузов, в том числе и за счёт нового участка железной дороги от Томмота до Нижнего Бестяха. Обязательно откроется пассажирское движение поездов на этом участке, как следствие, произойдёт существенное увеличение штата сотрудников ЖДЯ и, мне кажется, дальнейший рост прибыли. Но для этого необходимо срочно решать с завершением строительства северного участка пути. Думаю, что это произойдёт, к сожалению, не раньше 2018 года.

– Получается, что без развития компании, без окончания строительства участка от Томмота до Нижнего Бестяха невозможно развитие всего региона?

– Стратегия развития Республики Саха (Якутия) напрямую зависит от железной дороги. Мало того, деятельность АО «Железные дороги Якутии» имеет огромное значение не только для Якутии, но и для Дальневосточного края. Наша компания – неотъемлемая часть создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), планирующейся к формированию в районе Нижнего Бестяха, где будет создан крупнейший на северо-востоке России транспортно-логистический узел.

Проводится конструктивная работа с правительством республики. В частности, по выделению средств на достройку действующего участка Беркакит – Томмот. За последние несколько лет на эти цели было выделено порядка 4 млрд руб. из бюджета Якутии. В результате ожидается синхронизация ввода в постоянную эксплуатацию дороги по всей длине пути.

Тут нужно отметить, что незавершённый участок железной дороги с момента передачи во временную эксплуатацию в августе 2014 года и до настоящего момента содержится силами АК «ЖДЯ». С тех пор, как подрядчик, по сути, оставил недостроенным стратегически важный для страны объект, компания, по сути, вкладывает собственные средства в его охрану и обслуживание. Если бы ЖДЯ этого не делали, то ещё три года назад «недострой», оставшийся без хозяина, попросту бы растащили и разобрали всё, что плохо лежит. И эта работа очень важна для всей республики, поскольку из-за обмеления реки Лены, основной транспортной артерии республики, последние три года своевременная доставка товаров первой необходимости, «северного завоза», осуществляется с юга в центр и на север региона именно по железной дороге. ЖДЯ в этом случае выступают своеобразным гарантом обеспечения всем необходимым всей республики.

– Компания «ЖДЯ» – это не только одна из основных транспортных артерий самого большого в стране региона, но и крупный работодатель и налогоплательщик. Насколько развита сегодня социальная политика компании?

– Прежде всего стоит отметить, что у компании современный, гарантирующий все социальные гарантии договор. В нём предусмотрена поддержка молодых семей, зафиксирована оплата проезда в отпуск и санаторно-курортных путёвок, оформляются бесплатные проездные документы детям-студентам работников и многое другое.
В целом происходит постепенное улучшение рабочих мест в компании за счёт ремонта и строительства новых удобных и тёплых помещений. Помимо этого продолжается строительство и успешная сдача жилья для сотрудников в Алданском районе и в Нижнем Бестяхе, квартиры для сотрудников ЖДЯ в ближайшее время будут приобретены и в Нерюнгри. В Алдане работает укомплектованный самым современным оборудованием медицинский центр. Вложены средства в возрождение спортивного комплекса в Алдане, в Нерюнгри для сотрудников арендуется современный спортивный комплекс «Шахтёр». В итоге люди стали намного меньше болеть, держатся за рабочие места, серьёзно сократилась текучка кадров.

– Компания «ЖДЯ» самостоятельно готовит своих будущих работников?

– Компания проводит работу и по подготовке своих кадров, имеются длительные и долгосрочные отношения с ведущими вузами и профтехколледжами страны:

Дальневосточным и Сибирским университетами путей сообщения, Хабаровским техникумом железнодорожного транспорта, транспортным техникумом в посёлке Нижний Бестях.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта по заявке АО «АК «Железные дороги Якутии» ежегодно выделяет целевые места на технические специальности. Приём на целевые места проводится каждое лето в Якутске силами республиканской приёмной комиссии с участием представителей учебных заведений. Ежегодно принимаются порядка 25–35 человек на высшее образование и до 20 – на среднее.

Ежегодно около 200 студентов проходят производственную и преддипломную практику в Алдане, Томмоте и Нижнем Бестяхе. Представители компании каждый год в марте-апреле принимают участие в работе комиссий по распределению выпускников в Дальневосточном, Сибирском госуниверситетах путей сообщения, Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта, где встречаются с каждым выпускником, отвечают на интересующие их вопросы.

В этом году компания планирует принять на работу около 40 выпускников техникума – это за исключением тех ребят, которые пойдут служить в армию, а также по уважительным причинам не смогут трудоустроиться. В настоящее время за пределами республики обучаются более 100 человек – в ВПО, в СПО – более 30. В транспортном техникуме – более 200 человек.

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Источник: Беседовал Александр Фролов. http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1376010
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