Железная свадьба семьи Шавриных — 65 лет совместной жизни

В микрорайоне Кангалассы семья Шавриных отметила железную годовщину свадьбы – 65-летие бракосочетания.

6 августа на территории «Трибуна Счастья» совет ветеранов и жители микрорайона Кангалассы поздравили семью Веры Александровны и Николая Григорьевича Шавриных с 65-летием бракосочетания.

Вера Александровна и Николай Григорьевич познакомились 1951 году, когда учились в Хабаровском техникуме, на факультете открытых горных работ (ОГР). На второй производственной практике завязались отношения, в 1953 году закрепили любовь узами брака. С тех пор – только вместе, и супружеский стаж четы Шавриных на сегодня составляет 65 лет!

Семья Шавриных начинала свою трудовую деятельность после окончания Хабаровского горного техникума на Евкандинском прииске треста «Дужугджурзолота» с декабря 1953 года, Николай Григорьевич – горным мастером, а Вера Александровна – пробным мастером. В декабре 1955 года переехали работать в пос. Кангалассы.

Николай Григорьевич был назначен горным мастером Кангаласской шахты, где проработал до 1962 года. После закрытия шахты назначен начальником горного участка открытой горной разработки. В период его трудовой деятельности Кангаласский угольный разрез давал до 500тыс. тонн угля в год. В эти годы за добросовестное отношение к работе, за честность и трудолюбие, несколько созывов избирался депутатом поселкового совета народных депутатов, был руководителем партийной организации, неоднократно награждался грамотами Министерства топливной промышленности РСФСР, грамотами «Якутугля», имеет нагрудный знак «Шахтерская слава 3 степени». Был награжден грамотами Якутского обкома КПСС, ЦК профсоюза угольной промышленности. «Заслуженный горняк ЯАССР». Грамоты Якутского городского комитета КПСС и Городского совета народных депутатов. «Отличник социалистического соревнования РСФСР», медаль «За победу над Германией». Юбилейные медали «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Ветеран трудового фронта, ветеран труда.

Вера Александровна в поселке трудовую деятельность начала с мастера погрузки на шахте, затем была переведена горным мастером на карьер и с 1958 года была назначена инженером по технике безопасности и на этой должности проработала 28 лет. После выхода на пенсию 8 лет проработала продавцом в книжном киоске. Вера Александровна всегда вела активный образ жизни не только на своем родном предприятии, но и в жизни поселка. Избиралась депутатом поселкового Совета народных депутатов. Была председателем шахтного комитета. Три раза избиралась членом президиума Областного комитета угольщиков. Принимала и принимает участие во всех мероприятиях, и в настоящее время является членом Совета ветеранов, никогда не отказывает помочь делом, советом, принимает живое участие в жизни поселка. За активное участие в общественной жизни поселка и Кангаласского угольного разреза награждена почетными грамотами Угольной промышленности ЯАССР, РСФСР, грамотами Якутского Обкома профсоюзов, грамотами Всесоюзного центрального Совета профессиональных союзов. Имеет нагрудный знак «Шахтерская слава 3 степени», знак Победителя социалистического соревнования. Была победителем смотра по технике безопасности, была премирована автомашиной «Москвич», имеет юбилейные медали «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 2008 году за заслуги перед поселком и городом был вручен памятный знак 375-летия соединения России с Якутией. Вера Александровна ветеран трудового фронта, ветеран труда, до сих пор ведет активный образ жизни – член Совета ветеранов поселка, всегда много свежих идей и задумок.

В свободное время вместе с мужем всегда увлекались огородничеством, солением, маринованием.

За долгую совместную жизнь Вера Александровна и Николай Григорьевич воспитали двоих дочерей, поставили на ноги троих внуков и помогают в воспитании пятерых правнуков. Секрет их долгой совместной жизни в том, что они любили и продолжают любить, заботиться и оберегать друг друга.

От имени жителей микрорайона Кангалассы желаем семье Веры Александровны и Николая Григорьевича крепкого здоровья, счастливой семейной жизни Вам и Вашим родным и близким! Пусть частыми гостями на пороге будут дети, внуки, правнуки, пусть Ваша любовь озаряет своим светом все Ваше окружение. Достатка, добрых благ и мира, долгих лет жизни Вам, дорогие наши ветераны!