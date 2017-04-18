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17 апреля 2017, 22:58
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Железная логистика Севера

Об улучшении жизни северных улусов и развитии местного товаропроизводства из первых уст

Сегодня мы привыкли к тому, что северные экологически чистые продукты на прилавках магазинов стоят очень дорого и являются деликатесами к праздничному столу.
О снижении стоимости местных товаров и развитии их производства говорится на самом высоком уровне. Не стоит в стороне и народ. Интересная дискуссия на тему «Как выживать северным улусам республики?» прошла в прямом эфире телепрограммы «Один из нас», где жители Крайнего Севера, местные товаропроизводители и популярные блогеры высказали конкретные предложения. В продолжении дискуссии знакомим вас, читатели, с другими мнениями жителей Крайнего Севера.


Айал ТИМОФЕЕВ, председатель сельскохозяйственного кооператива кочевой родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Олеринский» (село Андрюшкино, Нижнеколымский улус):
— У нашего кооператива 4 898 голов оленей, также мы занимаемся рыболовством и вылавливаем до 20 тонн рыбы в год.
Пастухи-оленеводы получают чуть больше МРОТ, около 20 000 рублей; рыбаки имеют квоты, но у них нет транспорта, чтобы вывезти рыбу, а один «КамАЗ»-Сайгак стоит 4,5 млн рублей.
Нет госзакупок, при которых можно было планировать большой вылов и увеличивать доходы своих семей.
Почему жизнь дорогая там, где жить труднее всего? Почему зарплаты и доходы именно на Севере самые низкие? Читатели, наверное, скажут, что надо больше работать и зарабатывать. Но каким образом, если нет транспортного сообщения с центром?У нас автозимник открывается только в марте и действует до апреля – всего полтора месяца. За это время мы стараемся продать все, что успели заготовить, но температура на улице поднимается, и никто не покупает рыбу в больших объемах. На вырученные деньги надо успеть завезти все необходимые продукты, хозтовары, бензин, хотя бы в минимальном количестве. А ведь наши старожилы помнят, что в советское время нам завозили и фрукты, и другие продукты вертолетами, обменивали на мясо и рыбу, и не было такой нужды.
Можно увеличить поголовье оленей, квот на вылов рыбы хватает, чтобы увеличить добычу в несколько раз. Нам просто нужно круглогодичное сообщение или заготовительные базы, принимающие продукцию круглый год.
Например, при наличии мелкосидящего судна мы можем вывозить рыбу через реку Алазея. Но мы сами никогда не сможем купить такое судно и нанять плавсостав. Без помощи крупного государственного предприятия нам не обойтись.


Иннокентий КОЛЕСОВ, работник кооператива общины «Чондон» из села Тумат Усть-Янского улуса:
— У людей нет желания работать, когда к августу кончаются завозные продукты, когда «Доширак» стоит 180 рублей, хлеб 88 рублей, а молочных продуктов вообще не видим, кроме сухого молока.
Нужны логистика и инфраструктура. Нужны заготовительные пункты во всех наслегах, где принимали бы постоянно рыбу и летнюю, и подледку, оленину. Можно бартером на продукты питания. Ледники есть везде, но нужно оборудование для шоковой заморозки или установки, которые зимой подают холодный воздух в ледник. Тогда рыба будет очень высокого качества и летом, и зимой.
Нужен гарантированный сбыт, тогда только в одном наслеге можно добывать до 150 тонн рыбы. Большие надежды на то, что появится оператор, который централизовано будет закупать и вывозить рыбу, в том числе так называемую сорную – щуку, налима, которые перерабатываются в городе на котлеты и пользуются спросом.
Это и будет повышением качества жизни северян, и увеличением их доходов.

Иван АТЛАСОВ, заместитель главы с. Кэбэргэнэ Абыйского улуса.
— Жители нашего села следят за новостями. На Совете по местному самоуправлению Глава республики поставил перед нами — администрациями улусов и наслегов — две задачи по повышению качества жизни якутян на ближайшие годы — это помощь остронуждающимся гражданам и развитие местного производства.
При этом Егор Афанасьевич указал на необходимость активного личного участия глав в проработке проектов по развитию местного производства. Мы, жители с. Кэбэргэнэ, также готовим свои предложения.
Нам понравился опыт этого года, когда по заявке Якутского рыбзавода мы с начала года заготовили 5 тонн чебака и с открытием автозимника отправили его в Якутск. Благодаря этому у 70% населения появился дополнительный доход.
Как я ранее говорил в эфире радио НВК «Саха», наши жители могут постоянно ловить рыбу, если была бы возможность сдавать ее в пункты приема. Например, 5 тонн чебака мы заготовили всего за несколько недель. Это было зимой, а летом можно ловить еще больше.


Константин ШАХУРДИН, экс-глава Булунского улуса (2006 – 2016 годы):
— Как увеличить доходы северян? Кооперативы с их финансовыми возможностями не могут охватить отдаленные наслега. Например, в Булунском улусе село Таймылыр находится в 470 км от райцентра, село Намы – в 420, и там нет ни зимника, ни водного сообщения. Бюджетные средства для жизнеобеспечения Севера выделяются в большом количестве, весь вопрос в их эффективном использовании. Сейчас есть два «монстра» по завозу продовольствия – «Туймаада-Агроснаб» и «Якутоптторг». Надо сделать так, чтобы все обратные рейсы были заполнены местным сырьем. Надо создать торгово-транспортную компанию, которая бы объединяла все ресурсы и взяла бы на вооружение опыт советских времен, когда работал «Холбос»: на местах было все – магазины, заготовительные пункты, а сейчас простые вещи трудно купить – лопату, топор, хозтовары, некоторые продукты. Поэтому нужна такая торгово-транспортная компания, с созданием заготовительных пунктов на уровне районов и наслегов с оплатой за сданную продукцию на месте.
В России есть планы по созданию в Арктике восьми опорных зон развития, в том числе Северо-Якутской опорной зоны с центром в Тикси. Торгово-транспортная компания органично бы вошла в структуру этой зоны и выполняла также стратегические задачи по снабжению местной продукцией воинских частей.

На телепрограмме вспомнили фактории XIX-начала ХХ века, где местные жители сдавали пушнину, получали за это промышленные товары. Действительно, похоже на современность, но теперь с открытием заготовительных пунктов местные жители смогут получать живые деньги.
Если говорить о ценах на рыбу в центре республики, то большие объемы поставки позволят ее снизить. Например, один поставщик под Новый год завез 20 тонн подледки из нескольких улусов и продавал чир, муксун на ярмарке в Якутске по 450 рублей за кг при средней цене по городу от 650 до 950 руб.


Участники телепрограммы говорили также о том, что рыночные механизмы не всегда работают на Севере. Там должен быть и рынок, и плановая экономика, тем более, что большого количества желающих вывозить рыбу из отдаленных наслегов нет – это очень накладно. А речь идет как раз о том, чтобы сырье можно было вывезти из самых отдаленных мест, чтобы местные жители могли жить лучше. Нужны не только заготовительные пункты, но и еще одно судно-рефрижератор, чтобы охватить Анабарский улус, где раньше добывали 500 тонн рыбы, а сейчас 50. Люди на Севере теряют большие доходы. Сейчас есть два судна-рефрижератора типа «река-море», построенные в Германии еще в начале 1990-х годов, но их недостаточно – за два рейса по населенным пунктам северных улусов они успевают вывезти максимум 1500 тонн. А только Якутский рыбзавод может перерабатывать до 2000 тонн.
В итоге участники телепрограммы сошлись во мнении, что вопрос с круглогодичной логистикой, включая самые отдаленные наслеги, назрел. Все просто – рыбаки ловят рыбу и сдают ее, дети во время каникул и женщины собирают ягоды и грибы и сдают их на заготовительных пунктах. При заготовительных пунктах открываются магазины, улучшается снабжение северян продуктами широкого ассортимента по приемлемым ценам.
В этом и видят развитие повышение качества жизни северных улусов наши герои.

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Источник: Игорь ДМИТРИЕВ.
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