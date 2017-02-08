В целях реализации Федерального закона «О дальневосточном гектаре» и обеспечения правильной подготовки схемы размещения земельного участка Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) рекомендует гражданам воспользоваться оборудованным в Филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Республике Саха (Якутия)» рабочим местом с доступом к Федеральной информационной системе для самостоятельной подачи заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и прилагаемых к заявлению документов.
Желающие могут обратиться по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, 45/3, каб. 201.
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В целях реализации Федерального закона «О дальневосточном гектаре» и обеспечения правильной подготовки схемы размещения земельного участка Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) рекомендует гражданам воспользоваться оборудованным в Филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Республике Саха (Якутия)» рабочим местом с доступом к Федеральной информационной системе для самостоятельной подачи заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и прилагаемых к заявлению документов.
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Желающие получить свой гектар могут воспользоваться рабочим местом в кадастровой палате
В целях реализации Федерального закона «О дальневосточном гектаре» и обеспечения правильной подготовки схемы размещения земельного участка Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) рекомендует гражданам воспользоваться оборудованным в Филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Республике Саха (Якутия)» рабочим местом с доступом к Федеральной информационной системе для самостоятельной подачи заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и прилагаемых к заявлению документов.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7(924) 800-30-80
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