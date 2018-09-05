Желание продолжить веселье подтолкнуло к преступлению жителя Якутска

В дежурную часть отдела полиции №1 обратился водитель грузового автомобиля. Мужчина пояснил, что из бардачка автомашины был похищен сотовый телефон марки «Honor».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний житель г. Якутска.

Выяснилось, что подозреваемый в день совершения кражи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, праздно прогуливался по улицам города. Мужчина испытывал крайнюю необходимость в очередной дозе алкоголя, однако денег на покупку спиртного у него не было. Возле продуктового магазина подозреваемый видит, как припарковался грузовой автомобиль, водитель которого, не заперев двери, вошел внутрь магазина. Злоумышленник проникает в салон и начинает обыскивать бардачок в поисках денег или ценных вещей и находит сотовый телефон. Затем, похитив его, скрывается с места совершения кражи. Однако сбыть краденое ему не удалось. Полицейские изъяли сотовый телефон и вернули законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.